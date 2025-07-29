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後巷變身奇幻畫廊 新北彩繪注入社區美學與活力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供

走進土城頂福里與板橋東丘里，原本灰暗不起眼的後巷，如今搖身一變成為童話般的彩繪廊道。新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。

水利局表示，土城頂福里鄰近頂埔國小，彩繪主題「樓頂上的天馬行空」取材自孩子熟悉的神話與童話故事，角色造型童趣十足，色彩鮮明，呈現孩子們天馬行空的想像，也為社區注入純真與活力。

板橋東丘里鄰近熱鬧的埔墘市場，彩繪則以「饗宴東丘．滿滿幸福味」為主題，描繪市場街景與庶民日常，展現人情味與生活感，將原本平淡無奇的巷道轉化為色彩斑斕的視覺饗宴。

東丘里長黃淑姿回憶，當地過去未接管汙水時常有異味、蚊蟲孳生，造成居民困擾。近年接管完成後，環境大幅改善，如今又結合彩繪計畫，讓老舊後巷變得乾淨明亮，孩子也愛到彩繪巷裡遊玩，「不只美化環境，也讓居民心情更好。」

水利局長宋德仁指出，截至今年6月底，新北市汙水用戶接管戶數已突破125萬戶，接管普及率達70.5%。為進一步打造整潔、宜居社區，市府同步推動後巷牆面彩繪，截至目前已完成737條巷弄，並持續與里辦公處合作，邀請畫師進駐，以色彩改造社區風貌。

宋德仁表示，「汙水接管＋環境美學」產生雙重效益，民眾配合接管工程，里長踴躍申請彩繪計畫，形成1加1大於2的整體成果，也讓市容煥然一新，實現全民共同營造幸福社區的目標。

新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供
新北市水利局推動「汙水接管＋環境美學」計畫，透過藝術彩繪活化後巷空間，在改善環境衛生之餘，也為社區帶來一抹溫暖與色彩。圖／新北市水利局提供

彩繪 水利局

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