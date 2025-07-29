北捷文湖線異常 議員促北市府啟動調查檢討

台北捷運文湖線今早異常，影響列車運行。台北市議員陳宥丞說，公共運輸系統不穩定，讓已壅塞的內湖交通情況更惡化，要求台北市政府立刻啟動調查小組，並於1個月檢視問題。

台北大眾捷運股份有限公司今天表示，文湖線大直站往動物園方向站間因列車發生告警訊息，影響列車運行，劍南路站到中山國中站間平均班距10分鐘，列車停靠及候車時間將增加，提醒民眾留意或改搭其他交通工具。

對此，民眾黨市議員陳宥丞上午在臉書發文表示，北捷文湖線再次停駛、停電，已於第一時間通報台北市政府立刻處置，確保乘客安全及通行無虞，另提供延遲證明及補償方案，最重要的是必須即刻啟動府級檢討。

陳宥丞要求，別再用新聞稿和號誌異常搪塞，應追根究底以科學方法找出「異常故障率高」的真正原因。

他指出，北捷自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄逾800次，其中文湖線就占近200次。但內湖作為台北市的重要商業與科技中心，公共運輸系統的不穩定，將會為許多市民的日常通勤帶來嚴重影響，甚至會使私人運具的數量增加，讓本來已經壅塞的交通情況更加惡化。

陳宥丞表示，早已要求北市府應有彈性的運輸系統和支援措施，在發生極端氣候事件影響公共運輸系統運行時，可及時發揮作用，確保民眾出行不受阻礙。

「為什麼我們內湖人像交通運輸的次等公民」，陳宥丞說，上午有民眾跟他說這句話，很沈重、也很無奈。

陳宥丞要求，請北市府立刻啟動調查小組，並且於1個月內邀集府外專家學者共同檢視，面對問題、解決問題，別再讓搭乘捷運跟抽一番賞般，每天有不同的驚嚇，也還給內湖人安全無虞的通勤權利。