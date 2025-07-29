曝文湖線列車卡隧道景象 陳宥丞要求府級檢討：10年來停駛200次

北捷文湖線今上午列車異常，有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半個小時，後由工作人員引導從隧道離開。北市議員陳宥丞第一時間要求北市府成立專案小組調查。除提供延遲證明及補償方案，最重要是須即刻啟動府級檢討。

陳宥丞說，北捷自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄計超過800次，其中文湖線就占近200次，北捷別再用新聞稿和號誌異常搪塞，應追根究柢，以科學方法找出「異常故障率高」的真正原因。

對於今早北捷文湖線再次列車異常停駛、停電，陳宥丞說，他第一時間已通報捷運局立刻處置，確保乘客安全及通行無虞。

陳調閱資料表示，北捷自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄計有超過800次，其中文湖線就占近200次！陳說，內湖作為台北市的重要商業與科技中心，公共運輸系統的不穩定，將會為許多市民的日常通勤帶來嚴重影響，甚至會使私人運具的數量增加，讓本來已經擁塞的交通情況更加惡化。

陳說，他早已要求市府應有彈性的運輸系統和支援措施，在發生極端氣候事件影響公共運輸系統運行時，可以及時發揮作用，確保民眾的出行不受阻礙！

「為什麼我們內湖人像交通運輸的次等公民？」陳宥丞說，今早一位乘客跟他說這句話，他感受很沈重，也很無奈。請市府立刻啟動調查小組，並且於一個月內邀集府外專家學者共同檢視，面對問題、解決問題。別再讓搭乘捷運跟抽一番賞一樣，每天有不同的驚嚇，也還給內湖人安全無虞的通勤權利。

，