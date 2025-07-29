「忘了放當藉口？」一番賞屢爆藏籤 北市最重罰10萬

民眾夯「一番賞」卻屢爆爭議。北市議員陳宥丞表示，一番賞雖具娛樂性，但依法應受「消費者保護法」與「公平交易法」規範，若業者未揭示完整籤數、操作中獎機率，甚至刻意控管抽獎流程，已構成資訊不對等，嚴重侵害消費者權益，要求法務局成立「一番賞抽籤專案稽查機制」。

日前又爆發台北萬年大樓有玩具店被網紅YouTuber孫生爆作假「藏籤」後 ，同家店重新開店又再被爆「藏籤」爭議。去年也曾有知名日式賣場「唐吉訶德」扭蛋機全部開完，仍未見大獎，被爆疑「藏籤」。

「忘了放進去當藉口？」陳宥丞說，他接獲民眾陳情，民眾到西門町萬年大樓玩一番賞抽獎，卻始終抽不到高額獎項，警方到場後，店家才從櫃檯拿出第二桶籤筒，幾分鐘內就接連抽出多張AB賞(大獎)，且辯稱「忘了放進去，沒有作弊。」如此說法荒謬至極，無法令人信服。這類問題非首次出現，過去他就接獲多起陳情，一番賞抽獎缺乏透明、獎項控管不清，甚至疑有「控獎」情形，並曾在議會要求商業處訂定規範。

不過今年3月，商業處推出「一番賞相關遊戲商家指引」，要求業者公開獎項名稱與序號、揭示獎池總籤數與剩餘獎項，抽出結果也應即時更新，籤筒須置於消費者可視範圍，並允許消費者要求現場清點獎項，違反規定者，最高可處新台幣十萬元罰鍰，情節重大者甚至可能涉及刑法詐欺罪。但陳質疑，指引出來，規定再多，若沒有落實監督，就是白紙一張 ! 果不其然，藏籤事件又再次爆發。

法務局表示，市府高度重視一番賞遊戲公正性，今年春節前法務局消保官有會同市場處、商業處及警察局聯合稽查西門町萬年大樓及台北車站地下街，共查核23間，12店有缺失，均已現場輔導業者完成改善。

本月17日也前往台北地下街抽查3家販售一番賞店家，查有未標明序號及獎籤完全黏貼等缺失，亦現場輔導業者改善。

為讓一番賞業者充分揭露相關資訊，商業處已訂「一番賞相關遊戲商家指引」，商家應遵守規範如標示清楚一番賞相關商品名稱；獎單上應標明序號；有混套或商家自製一番賞相關遊戲情形，應事先告知消費者並標示清楚；獎單上公布獎池總獎籤數及目前剩餘獎項與已抽出兌換狀況，獎籤抽出後，應即時以浮貼方式更新結果，供消費者檢視等。

法務局說，有鑑於消費爭議頻仍，近期也將配合商業處發動聯合稽查，勸導未改善，將依北市消費者保護自治條例第39條第2項規定，處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並按次處罰；如涉刑事詐欺犯罪者，將另案移送告發。