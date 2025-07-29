雙北廁所翻新 新北校園推性別友善標章

新北教育局推「4K好便所」，規畫2023至2026年間完成整建1000間老舊校園廁所，除硬體翻新，也在校園推性別友善廁所標章，已有143所設性別友善廁所。

教育局長張明文昨到新莊中信國小見證性別友善廁所標章啟用。他說，新北重視校園基礎設施品質，除持續改善廁所老舊、採光不佳與通風不良問題，前瞻性導入無障礙與性別友善設施及性別友善廁所標章，結合平等、共融、美感與永續價值。

近期完成翻新的中信國小校園廁所，以「生態與藝術」做為翻新設計的核心理念，融合學校課程特色及在地文化意象。4年級學生陳品丞說，新廁所明亮漂亮，設計風格很受喜愛。

除校園廁所愈來愈美，各地公園廁所也持續改造。北市推動公廁2.0改造計畫，翻轉傳統公廁老舊、陰暗印象，文山區興隆公園公廁近期全面更新，也獲得好評。

北市公園處表示，興隆公園公廁更新，讓廁不只是功能性的存在，更能成為整體景觀的亮點。外觀設計選用灰白色系的企口板搭配沖孔鋁板，簡潔俐落具現代感。

公廁入口處設置玻璃雨遮，能遮陽擋雨，牆面上造型燈箱指標在白天提供清楚導引，夜晚具備照明效果，增強夜間安全性，讓民眾在天黑後依然能安心使用。