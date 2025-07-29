新北一站式服務身障據點 增至11處

為強化對身心障礙者的在地化服務與照顧量能，新北社會局昨一口氣揭牌「樂善」、「樂悅」、「樂和」3處身心障礙者服務中心，總數達11處據點，主打一站式個管服務，盼提升新北近19萬身障者的生活支持。

72歲阿松伯曾在台北捷運公司當清潔工，另一半有聽力障礙，兩人無子嗣，阿松伯悉心守護妻子，後來罹患失智症，反過來由太太阿鳳成為照顧者。

樂智服務中心社工林昕沄分享協助阿松伯夫婦的歷程，2022年3月接案後，展開一連串服務，包含帶阿鳳嬤做聽力鑑定以申請助聽器，帶阿松伯到醫院檢查確認罹患失智症，有申請長照服務。有到警局捺指印預防走失，也協助安裝住警器、拜訪里長，加強里鄰聯防。阿松伯出門時，阿鳳嬤會緊牽對方的手，老老相伴，令人動容。

新北2012年起陸續設立身障者家庭資源中心，去年全面更名為身心障礙者服務中心，主打「生活自理、家庭減壓」，結合社區、志工、醫療與社政單位資源，以多元管道協助身障者生活重建、就業轉銜與心理支持。昨成立3處服務中心，分別由中華民國微光社福協會、榮欣社福協會與伊甸基金會承辦，命名為樂善、樂悅、樂和，象徵喜悅與融合。

新北社會局長李美珍說，身障者服務中心目的是減輕照顧者負擔，提升身障者自理能力與生活品質，透過一條龍式的支持系統，涵蓋生活、就業、心理重建或家庭支持，盼成為民眾後盾。