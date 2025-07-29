蘆洲湧蓮寺商圈 寶雅賣場出入口後天起禁攤

新北市蘆洲區湧蓮寺廟口商圈近日發生撤攤紛爭，市府在成功路寶雅門前貼公告，指該處為公有建物前方區域，考量公共安全，7月31日起禁止設攤。眼見大限將至，最近瀰漫一股低氣壓，市場處強調，當地商圈沒有消失，整頓對象是少部分影響出入口的攤商，將輔導轉往公有市場。

記者直擊，湧蓮寺廟口商圈人潮絡繹不絕，民眾穿梭其間，買氣熱絡。市場處統計，當地早晚市各約200攤，此次被要求移除的攤位，夜間約4、5攤，白天攤商較不固定，約有10餘攤。

蘆洲區成功路161號寶雅賣場為公有建物，前身是舊市公所，建物用途原核准為辦公室與停車場，現況與許可不符，承租人未改善，市府提民事訴訟要收回產權。

寶雅出入口周邊攤販未依新北市集合攤販管理辦法提出申請，未取得合法營業許可，基於公共安全考量，依法禁止設攤。

有攤商表示，寶雅門前為早晚市集的精華地段，擺攤20多年，撤除禁令來得突然，令人措手不及。有攤商說，7月31日就會先退場，以免遭取締開罰划不來，下一步何去何從有些茫然。

議員顏蔚慈質疑禁攤令是市府擴權解釋，她說，廟口商圈有登記立案，攤販位置經市府、公所與警方多年協商，市府與寶雅之間若有合約爭議應依法處理，不該波及道路上攤商，更不該以公安之名驅趕，呼籲市府懸崖勒馬，妥善處理合約爭議，別讓庶民生計受波及。

議員李倩萍說，湧蓮寺商圈經濟素有歷史，市府每年補助辦活動，某種程度是認可其存在，理應予以輔導與管理，而非以一紙公告要求撤攤，若以影響公有建物出入口這理由禁止設攤，那公有市場前是否也不能擺？市場處應與地方妥善溝通。

議員聲援攤商，也有消費者力挺公權力介入，陳姓市民說，公有建物出入口擺攤，影響公眾安全應被正視。

對於議員質疑，市府表示，商圈係指固定店面，與流動攤集不同，該商圈有申請核准，攤販集中區沒申請。