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議員指一番賞藏籤頻傳　北市府：近期將聯合稽查

中央社／ 台北28日電
民眾黨議員陳宥丞。本報資料照片
民眾黨議員陳宥丞。本報資料照片

台北市議員陳宥丞今晚表示，西門町業者一番賞抽獎藏籤爭議不斷，要求市府應成立專案稽查，並說明處理進度；北市法務局說，先前專案抽查均輔導改善，近期將偕商業處聯合稽查。

民眾黨市議員陳宥丞晚間在臉書發文表示，近期接獲民眾陳情，且媒體也有報導，指西門町有店家的一番賞抽獎都抽不到高額獎項，質疑業者「藏籤」；直到警方獲報到場後，店家才從櫃檯拿出第2桶籤筒，且幾分鐘內就接連抽出多張AB賞（大獎），業者辯稱是忘了放進去、沒有作弊。

陳宥丞認為，如此說法荒謬至極，完全無法令人信服。但這類問題並非首次出現，過去就接獲多起民眾反映，因一番賞抽獎缺乏透明、獎項控管不清，甚至疑有「控獎」情形，自己曾為此在議會要求台北市商業處訂定規範，以遏止亂象。

他說，商業處於今年3月推出「一番賞相關遊戲商家指引」，要求業者公開獎項名稱與序號、揭示獎池總籤數與剩餘獎項，抽出結果也應即時更新，籤筒須置於消費者可視範圍，並允許消費者要求現場清點獎項，違者最高可處新台幣10萬元罰鍰，情節重大者還可能涉及刑法詐欺罪。

陳宥丞表示，指引出來後，曾提醒台北市政府「規定再多，若未落實監督，就是白紙1張」，果然藏籤事件又再次爆發。

陳宥丞說，接獲陳情後，除立即要求法務局派消保官前往訪查外，也向台北市政府提出2項具體要求。首先，請法務局成立專案，針對北市一番賞及類似抽籤型業者，進行不定期、實地稽查；其次，即刻發布新聞稿對外說明事件處理進度與相關法規依據，並清楚公告消費者申訴管道。

法務局回應表示，北市府對於一番賞遊戲的公正性一向高度重視，今年春節前還發動跨局處聯合稽查，針對西門町萬年大樓及台北車站地下街進行專案抽查，共查核23間店鋪，其中12間有缺失，均現場輔導業者完成改善。

此外，法務局消保官另於今年7月17日前往台北地下街抽查3家販售一番賞店家，查有未標明序號及獎籤完全黏貼等缺失，也於現場輔導業者改善。

法務局說，有鑑於一番賞消費爭議頻仍，近期將配合商業處發動聯合稽查，經勸導未改善者將依台北市消費者保護自治條例第39條第2項規定，處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並按次處罰；若涉刑事詐欺犯罪者，將另案移送告發，以保障消費者權益。

法務局表示，為使販售一番賞的業者充分揭露相關資訊，商業處業已訂定「一番賞相關遊戲商家指引」，提供有關販售一番賞相關遊戲商家應遵守的規範，應標示清楚所販售的一番賞相關商品名稱，獎單上應標明序號。

同時，有混套或商家自製的一番賞相關遊戲情形，應事先告知消費者並標示清楚；商家應於獎單上公布獎池總獎籤數及目前剩餘獎項與已抽出兌換狀況，獎籤抽出後，也應即時以浮貼方式黏貼於獎單上更新結果，或其他可供消費者檢視等方式。

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