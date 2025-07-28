網傳「新北超收將發現金」　市府闢謠：假訊息

在全球都關注數位科技和淨零碳排的趨勢下，由新北市政府與平溪區公所指導、菁桐社區發展協會主辦的「新北小衛星支持計畫—AI程式教育暨環境體驗營」，近日在菁桐國小熱鬧展開。這場為期兩天的活動，讓平溪地區的 7 到 12 歲小朋友透過遊戲學習，了解氣候變遷、永續發展和在地生態。

2025-07-28 18:15