網傳「新北超收將發現金」 市府闢謠：假訊息
對於網路社群流傳「新北市去年超收124億將普發現金」圖卡，市政府今晚澄清，此為來源不明之錯誤訊息，呼籲民眾勿信勿傳、記得查證。
市府晚間發布新聞表示，新北市去年（民國113年）預算入不敷出，收支差短新台幣136億，且累積短絀仍高達887億元；包括教育、社福、建設等支出，年年都需舉債因應。
市府說，即便有稅收超收，也必須依「預算法」規定優先用於填補舊債，而非可自由運用的現金盈餘。
聲明表示，相較之下，中央財政累積結餘新台幣8385億元，有完整的法源及預算彈性，可作為普發現金財務來源。新北市府遵循法律也尊重中央決定，但立法院已通過全民普發新台幣1萬元方案，盼行政院盡快執行發放作業。
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