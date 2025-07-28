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新北汐止復興里影像製作營結業 學員學手機剪輯

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
影音課程教導學員製作短影音分享生活點滴，也傳遞媒體識讀的觀念。 圖／觀天下有線電視提供
影音課程教導學員製作短影音分享生活點滴，也傳遞媒體識讀的觀念。 圖／觀天下有線電視提供

觀天下有線電視公司與汐止區復興里辦公處聯合舉辦的「AI導演！我最行」影像製作營，今(28)日第二堂教學員們如何用手機剪輯、編輯照片、影片，學員在課堂上，在老師的指導下，用手機APP剪輯，配上音樂、還有上字幕，分享生活點滴。

利用手機APP讓生活變的有趣，這一堂老師教大家用手機裡的影片或照片，透過手機剪輯做效果，包括轉場、再配上音樂，還教了如何上字幕等等，一開始學有點難，不過，老師也會一對一教導，一堂課下來，學員說收獲很多，尤其現在AI也很夯，多學習新事物很好。

復興里長蕭素真表示，今天是第二堂課，教如何製作影片、選擇照片影片再配上音樂，非常豐富的課程內容，譬如說旅遊行程，可以用所有拍的照片來剪接、配音樂，還有像是孫子的成長過程，從出生到現在的成長過程，也可以將照片集結然後製作影片，配合優美、溫馨或是鼓勵性的音樂，老師很有耐心的教，學了不少，基本上都學會了。

還有現代人手機不離身，很多資訊都從手機上網獲得，如何辨別假新聞假訊息，預防詐騙，課堂中也教導媒體識讀觀念，傳遞求證相當重要，吸收正確訊息，不要被假資訊騙了，「AI導演！我最行」影像製作營，里長蕭素真2堂課，都跟著里民一起認真學，不懂的發問，或是和里民討論操作，透過手機剪輯，讓出去玩或是生活中拍的照片、影片，有不同的呈現方式，學習新事物，生活更有趣。

影片 音樂 汐止 詐騙 假訊息 假新聞

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