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打造全新路廊人本友善 新北汐止康寧街三期工程近完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康寧街三期改善工程近完工，提供民眾更好的行走空間，讓生活品質提升。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康寧街三期改善工程近完工，提供民眾更好的行走空間，讓生活品質提升。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街一、二、三期改善工程，做了6年，終於要全部完工了，目前在做的三期工程，是從湖光市民活動中心前一直銜接到同興路，包括人本環境改善、以及荒廢地活化等等，現在工程接近完工，也讓地方很期待，未來完工後可以直通同興路、中興路，接未來的捷運車站。

湖光里長杜金泉表示，現在進行的是康寧街三期工程，延續到同興路，指日可待的是，不用等到捷運八年後通車，等到這條路通了之後，騎腳踏車或是走路到同興路、中興路，很感謝市長侯友宜、地方議員的幫忙，前幾天市府養工處及包商都有來做簡報，最近里民看到這麼美的環境，晚上都會到這裡散步走走。

新北市議員白珮茹提到，康寧街一、二期工程很感謝新北市政府的支持，並且接續施作三期工程，主要是從湖光里到同興路，因為目前同興路還在施工中，希望工程順順的施作完成，以後這條康寧街三期做好，就可以直接通到同興路到達未來的捷運車站，很感謝市府的配合，工期進度很順利，目前道路部分都做好了，也拉出平面區域，讓車子有停車空間，也讓原本像黑暗森林的空間，整個像點了點一樣的明亮，周邊環境變的煥然一新。

白珮茹指出，感謝新北市政府投入了大約6千萬的經費，不管是環境綠美化或是道路，讓大家有更好的休閒空間，同時在通行路廊方面，透過三期工程的推動，未來上班族可以直接穿越巷子就能到達全新完成的路廊，接未來捷運車站，希望把公共建設做好，讓大家行的更方便，也讓地方透過政府公共資源的投入，讓生活品質提升。

捷運 汐止 白珮茹 綠美化 侯友宜 腳踏車 上班族

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