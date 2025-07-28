學生動手玩麥塊學環保 新北平溪AI程式營熱鬧登場

在全球都關注數位科技和淨零碳排的趨勢下，由新北市政府與平溪區公所指導、菁桐社區發展協會主辦的「新北小衛星支持計畫—AI程式教育暨環境體驗營」，近日在菁桐國小熱鬧展開。這場為期兩天的活動，讓平溪地區的 7 到 12 歲小朋友透過遊戲學習，了解氣候變遷、永續發展和在地生態。

活動邀請皮克教育團隊設計課程，像是用 Minecraft 遊戲闖關學氣候變遷知識、自己動手做火山爆發實驗，還有 3D 列印創作等，讓孩子邊玩邊學，初步接觸 AI 程式設計，激發對環境議題的關心與創意思考。

這次營隊也結合社區資源，由白陽山慈善基金會協辦，招募高中生和大學生當志工哥哥姐姐，還有當地的暑期工讀生一起參與籌備和現場支援。除了幫助活動順利進行，也讓年輕人透過服務更了解社區與環境。

除了專業老師授課，還邀請在地青壯年參與教學，打造社區共學的氛圍，培養更多關心環境與科技的在地人才。活動也結合白陽山慈善基金會、龍安和平石社區發展協會等單位，一起為平溪注入創新教育的新能量。

這場營隊用「學習 × 動手做 × 社區行動」的方式，不只讓小朋友從小接觸 AI 和永續發展目標（SDGs），也為平溪帶來一個教育創新的好例子。主辦單位表示，未來會繼續推動更多結合數位科技和環境教育的活動，讓社區更有希望、更有韌性。