新北三芝兒二公園將改造翻新 議員關心進度
三芝區兒二公園是住宅區中的小綠地，體健設施與兒童遊具讓附近的居民可以帶著小朋友到公園裡遊玩休閒，不過隨著公園設置時間長，設備、遊具老舊，樹木還有竄根導致地坪不平整的問題，先前市議員鄭宇恩會勘要求改善，近來公園進入改造翻新的階段，鄭宇恩也再度前往兒二公園關心進度。
市議員鄭宇恩指出，去年在兒二公園進行會勘，在靠近入口處，有一顆大樹，竄根導致下方的地坪不平整，甚至出現破損，為了民眾的休憩安全，在會勘過後先行將大樹移置。而今年公所努力爭取到公園翻新改造重新設計，未來也將會持續的關心設計內容與進度，期待在改造過後，不論是遊具還是長輩的體建設施都將一併重新規劃，讓兒二成為全齡共融的公園。
三芝區長賴小萍說，不只是公園的前段遊具與體建設施爭取到市府景觀處的改造經費，後段的綠帶及涼亭，公所也在積極爭取經費一併改造，期待未來煥然一新的兒二公園能夠在密集的住宅區中發揮最大的功能，讓附近居民、長輩、親子都可以得到最好的休憩品質。
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