「大都更時代」申請案暴增3倍！ 北市府三階段導入AI助審查

0403大地震後，台北市長蔣萬安宣布進入「大都更時代」，申請案量也隨之倍增2、3倍，讓審查人員負擔加重，更新處表示，為減輕公務人員負擔並增加效率，今年2月啟動三階段都更審議數位轉型，除了建置線上申請平台，更將運用AI協助審議申請案件，提升作業效率。

更新處表示，除今年2月起已正式實施，以數位資訊系統取代過往紙本審議冗長作業模式可在線上系統登錄計畫書相關資料並提出申請，有效降低人工核對時間與錯誤風險，並逐步建立完整案件資料庫。

更新處說，預計年底將導入AI光學辨識檢核系統，透過地政局協助研議藉由AI比對「都更事業計畫同意書」及「計畫書土地及建物清冊」與「地政土地及建築物謄本」產權資料正確性，且資訊系統可24小時不間斷運作，比過去人工核對每日8小時工作時數可提升3倍作業效率，還可降低錯誤發生機率。

更新處也提到，都更資訊內容繁雜，現行以2D圖層與數據呈現方式較不易供民眾直觀理解，未來將研議導入3D圖像建置可視化構想，呈現更新後建物與周邊環境空間配置，並參考電子書重點標示與數位頁籤功能，將都更計畫書全面數位化及導入AI審查由系統自動比對計畫內容前後差異，提升審議效率。