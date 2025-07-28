新北再添3處身障服務中心 服務據點增至11處

為強化身心障礙者在地化服務與照顧量能，新北市社會局今舉辦「身心障礙者服務中心」聯合開幕茶會，今年新增由民間團體承接的「樂善」、「樂悅」、「樂和」三處據點，正式投入服務，總數達11處，預計可大幅提升新北近19萬名身障市民的生活支持。市府也透過真實案例說明「一條龍式」個管服務如何陪伴家庭走過照顧困境，盼更多身心障礙家庭知曉、善用資源。

新北市自101年起陸續設立身障者家庭資源中心，113年全面更名為「身心障礙者服務中心」，主打「生活自理、家庭減壓」，結合社區、志工、醫療與社政單位資源，以多元管道協助身障者生活重建、就業轉銜與心理支持。今日新成立的3處服務中心，由中華民國微光社福協會、榮欣社福協會與伊甸基金會分別承辦，命名為「樂善」、「樂悅」、「樂和」，象徵喜悅與融合。

社會局長李美珍表示，身障者服務中心的成立目的是減輕照顧者負擔，也希望協助身障朋友提升自理能力與生活品質，「我們不僅要做得好，更要讓更多人知道新北有這樣的資源。」她強調，這次特別舉辦聯合開幕，就是希望讓更多人了解這個「一條龍」的支持系統，「不論是生活、就業、心理重建或家庭支持，我們都希望成為民眾的後盾。」

現場也邀請個案家庭出席，由「樂智服務中心」社工分享阿鳳（化名）一家的轉變歷程。年輕時阿鳳的先生長年照顧患有聽力障礙的她，如今老年後反由患輕度失智的先生需照顧。社工團隊先協助阿鳳申請聽障鑑定並媒合助聽器，再陪同爺爺就醫、申請長照資源，並連結警政系統辦理指紋捺印預防走失，讓兩老在無子女照顧的狀況下，生活依然有尊嚴、有安全。阿鳳感性表示：「謝謝社會局、謝謝志工幫忙，現在我們過得很安全，生活也更好了。」

伊甸基金會副執行長林文賓表示，「美好的事情要落地很不容易，尤其是身障服務，需要很多夥伴同行、共創價值。」他指出，新北市府願意信任與合作，讓場地、人力、資源得以整合，「過去與市府在勞動領域就有許多合作，現在在身障服務上能共同努力，很感謝。」

微光社福協會理事長侯鈞仁也分享，過去他以陶藝結合社工，首次進駐新北即獲得許多協助與支援，「團隊彼此扶持、互相幫忙，很高興能為身心障礙者盡一份心力。」