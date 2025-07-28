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選票已經肯定認真努力的立委 侯友宜：如何團結有賴總統的選擇

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜慰問執勤警員。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜慰問執勤警員。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天上午主持三重分局交通分隊及公有拖吊場落成典禮，侯友宜指出，大罷免在仇恨以及社會動員消耗的成本讓整個社會撕裂，選票已經肯定認真努力的立委，民眾不希望內耗原地踏步，期待大家回歸理性讓社會平靜共同努力往前走。

新北市府為改善三重分局交通分隊廳舍老舊、不敷使用問題，將占地1495坪公有拖吊場原址分割出655坪土地興建三重交通分隊及公有拖吊場辦公廳舍，總預算1億9950萬元，新建廳舍1、2樓為交通分隊及拖吊場辦公室，3、4樓為待勤室。

經過2年多施工後，今天上午舉行交通分隊及公有拖吊場共構新建工程落成啟用典禮，新北市長侯友宜主持時表示，打造一個好的工作環境優化環境，讓警方在打擊犯罪以及在交通都能更有效率，明年會規劃編2億重新讓所有的廳舍進行新建或改建，讓我們警員能夠安心在好的工作環境下全力維護治安。

面對媒體詢問財劃法稅收如何運用，侯友宜表示，財劃法稅收一直沒有下來，因為新北幅員遼闊，很多基礎建設要全力衝刺，路平、燈亮、水溝通環境衛生是第一個重點，接下來是重大交通建設，社會福利及照顧弱勢族群，等財劃法下來會全力做好。

針對剛落幕的大罷免，侯友宜指出選票已經告訴我們答案，肯定認真努力的立委，不希望內耗原地踏步。希望攜手往前走的力量。在目前人民過苦日子的同時，如何一起團結，有賴賴總統智慧的選擇跟判斷，期待大家回歸理性讓社會平靜努力往前走。

侯友宜表示如何團結有賴總統的選擇。記者黃子騰／攝影
侯友宜表示如何團結有賴總統的選擇。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持三重分局交通分隊及公有拖吊場共用廳舍落成啟用剪綵典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持三重分局交通分隊及公有拖吊場共用廳舍落成啟用剪綵典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持三重分局交通分隊揭牌儀式。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持三重分局交通分隊揭牌儀式。記者黃子騰／攝影
侯友宜參觀新廳舍警員寢室。記者黃子騰／攝影
侯友宜參觀新廳舍警員寢室。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與警員握手致意。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與警員握手致意。記者黃子騰／攝影

侯友宜 大罷免

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