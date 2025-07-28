為何「台灣感性」這麼紅？ 北市觀傳局推4主題遊程搶韓客

韓國近期掀「台灣感性」熱潮，許多Kpop偶像來台都會在台北街頭拍照。為吸引更多韓國旅客造訪，北市觀傳局以「台北感性」策畫挑戰48小時踩線行程，邀4組韓人氣KOL探索台北感性的獨特旅遊記憶。

近期「台灣感性」展現的浪漫氛圍與懷舊情懷，已成為韓國年輕世代旅遊關鍵字，吸引眾多韓國人氣團體如NewJeans、ILLIT及EPEX等來台拍攝MV，不少畫面出現台北街景。

為搭上這波熱潮，觀傳局以「台北感性」為宣傳主軸，在7月特別邀請4組風格鮮明KOL來台，走訪台北經典地標，體驗城市人文、自然風光與夜市文化，並透過Instagram發布挑戰48小時貼文，透過韓星當前喜愛的感性氛圍詮釋台北魅力，精準吸引韓國年輕族群，也讓大家能看到除了熱門觀光景點外的台北角落。

情侶檔KOL「智順旅行與日常」（@ji_jiji03）透過高質感影像打造宛如韓劇場景般的「台北戀人筆記」，漫步台北101、雙層餐車、陽明山夢幻湖與復古大稻埕街區，營造浪漫氛圍，體現台北的戀愛感性。

影像系KOL「邊美妍 邊麵」（@byeonnoodle）與閨蜜展開「台北姊妹淘探索篇章」，以溫柔色調捕捉旅行中的細節，從赤峰街咖啡館、國立故宮博物院、貓空茶園、關渡河岸、圓山花博到萬華老街，從女性視角詮釋台北的日常感性。

擅長光影構圖與靜謐氛圍的「郭孝信咖啡廳與旅行」（@hyoshinkwak），以「台北攝影散策日記」為題，走訪中山線形公園、碧山巖、新北投與大稻埕河岸，記錄台北這座城市的靜美與旅途的感性瞬間。

風格活潑幽默的「彩恩 Chanikku」（@lovyeun）則帶來「城市獵奇發現」，從奉茶體驗、寶藏巖藝術村、華山文創園區到永康街甜品，以街拍風格記錄旅途中充滿驚喜體驗與趣味細節，詮釋年輕世代眼中的感性台北。

觀傳局表示，市府也同步於韓國主要即時通訊平台 KAKAO TALK投放廣告，及在江南、弘大、鐘閣與高速巴士客運站等人潮匯聚處刊登大型戶外廣告，透過線上線下全面推廣，提升台北在韓國旅遊市場的話題性與能見度。