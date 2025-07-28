中和板南路、新店能仁街橋下2處機車停車場 8月1日啟用

新北整體約有220萬輛機車，為滿足停車需求，新北交通局近年持續闢建機車停車場。中和區板南路、新店區能仁街橋下2處機車平面停車場將在8月1日起營運，共有277格機車停車位，有導入智慧停管設備及24小時監控管理。

交通局停車管理科長吳清哲說，中和區板南路機車停車場屬於財政部國有財產署土地，因周圍多為商辦大樓、停車需求大，且距離捷運環狀線中原站僅3分鐘路程，為有效利用公有土地，交通局依地方停車需求與國有財產署合作闢建為平面停車場。中和區板南路機車停車場有165格機車停車位，機車臨停當日每次20元、月票300元

另，位於新店區北宜路1段39巷新闢的能仁街橋下機車停車場有112格機車停車位，機車臨停當日每次10元、月票300元。