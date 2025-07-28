變美了！城市美學兼功能友善 北市興隆公園公廁大改造

為讓民眾放心如廁，北市推動「公廁2.0」改造計畫，翻轉對傳統公廁老舊、陰暗、不易使用印象、並加入城市美學改造。文山區興隆公園公廁近期已全面更新，許多到公園運動的民眾都讚「太漂亮了！」

北市公園處表示，這次興隆公園公廁更新，讓公廁不再只是功能性的存在，更能成為公園整體景觀中的亮點。外觀設計選用灰白色系的企口板搭配沖孔鋁板，簡潔俐落具現代感，與公園自然環境融合，展現清新明亮的視覺印象。

公廁入口處特別設置玻璃雨遮，不僅遮陽擋雨，造型簡約時尚，提升整體辨識度。牆面上的造型燈箱指標在白天提供清楚導引，夜晚具備照明效果，大幅增強夜間公園內的安全性，也讓民眾在天黑後依然能安心使用。

除外觀大幅更新，使用功能上，為了因應興隆公園假日人流眾多、活動頻繁特性，更新工程增加了廁間與小便斗數量，能有效緩解如廁高峰期的等待情形。這次也增設一間無障礙景觀廁所，讓身心障礙者、長輩或行動不便的民眾都能有安全、舒適的使用空間，實現無障礙環境的友善理念。

為改善過去廁所出入口動線混亂、使用不便的問題，此次更新也優化內部動線與高程差，讓使用者進出更加順暢，空間也更顯寬敞安全。原有的戶外洗手台改為半戶外空間，上方並設計雨遮，提升使用舒適度。