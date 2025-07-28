快訊

德國火車出軌釀3死多人重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

持續豪大雨！雲林縣水林鄉緊急停班停課

戰場秘密客！德國研發「間諜蟑螂」協助作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

變美了！城市美學兼功能友善 北市興隆公園公廁大改造

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市公園處表示，公廁不再只是「必要設施」，也是城市美學的一部分，友善設計也滿足多元族群的如廁需求。圖／北市工務局公園處提供
北市公園處表示，公廁不再只是「必要設施」，也是城市美學的一部分，友善設計也滿足多元族群的如廁需求。圖／北市工務局公園處提供

為讓民眾放心如廁，北市推動「公廁2.0」改造計畫，翻轉對傳統公廁老舊、陰暗、不易使用印象、並加入城市美學改造。文山區興隆公園公廁近期已全面更新，許多到公園運動的民眾都讚「太漂亮了！」

北市公園處表示，這次興隆公園公廁更新，讓公廁不再只是功能性的存在，更能成為公園整體景觀中的亮點。外觀設計選用灰白色系的企口板搭配沖孔鋁板，簡潔俐落具現代感，與公園自然環境融合，展現清新明亮的視覺印象。

公廁入口處特別設置玻璃雨遮，不僅遮陽擋雨，造型簡約時尚，提升整體辨識度。牆面上的造型燈箱指標在白天提供清楚導引，夜晚具備照明效果，大幅增強夜間公園內的安全性，也讓民眾在天黑後依然能安心使用。

除外觀大幅更新，使用功能上，為了因應興隆公園假日人流眾多、活動頻繁特性，更新工程增加了廁間與小便斗數量，能有效緩解如廁高峰期的等待情形。這次也增設一間無障礙景觀廁所，讓身心障礙者、長輩或行動不便的民眾都能有安全、舒適的使用空間，實現無障礙環境的友善理念。

為改善過去廁所出入口動線混亂、使用不便的問題，此次更新也優化內部動線與高程差，讓使用者進出更加順暢，空間也更顯寬敞安全。原有的戶外洗手台改為半戶外空間，上方並設計雨遮，提升使用舒適度。

公園處表示，公廁不再只是「必要設施」，也是城市美學的一部分，友善設計也滿足多元族群的如廁需求。

公園處表示，公廁不再只是「必要設施」，也是城市美學的一部分，友善設計也滿足多元族群的如廁需求。圖／北市工務局公園處提供
公園處表示，公廁不再只是「必要設施」，也是城市美學的一部分，友善設計也滿足多元族群的如廁需求。圖／北市工務局公園處提供
翻轉對傳統公廁老舊、陰暗、不易使用印象、並加入城市美學改造。文山區興隆公園公廁近期已全面更新，許多到公園運動的民眾都讚「太漂亮了！」
翻轉對傳統公廁老舊、陰暗、不易使用印象、並加入城市美學改造。文山區興隆公園公廁近期已全面更新，許多到公園運動的民眾都讚「太漂亮了！」

公廁 廁所 北市

延伸閱讀

北市大同區深夜竄火…急疏散142人 竟是大樓住戶「放火燒自己家」

醫師遭撞死 北市公車指差確認納評鑑

北市大同區大樓深夜竄火 消防員「逐層疏散」...半小時撲滅

北市興隆公園公廁2.0改造完成 增夜間照明與間數

相關新聞

變美了！城市美學兼功能友善 北市興隆公園公廁大改造

為讓民眾放心如廁，北市推動「公廁2.0」改造計畫，翻轉對傳統公廁老舊、陰暗、不易使用印象、並加入城市美學改造。文山區興隆...

星期評論／防汛挑戰永遠都在 唯有做好準備

這個月在南部、中部、東部等地，陸續出現積淹水災情，去年10月山陀兒颱風雨彈狂炸北海岸，讓人餘悸猶存。每到颱風季的防汛期，...

民眾頻陳情擾民 北市議員盼棋牌社列特定行業

北市近年許多棋牌社開在住宅區且24小時營業，有人在騎樓或陽台抽菸、大聲喧嘩，甚至「掛羊頭賣狗肉」聚賭。議員盼市府比照新北...

用舊版專用垃圾袋 差點被清潔隊拒收

北市倒垃圾得用專用垃圾袋，民眾拿20年前買的庫存垃圾袋，裝完枝葉就丟垃圾車，險些吃閉門羹。清潔隊誤稱袋身「紙製防偽標籤」...

新北泰山210戶青年社宅 年底招租 明年中入住

新北如火如荼興建社宅，目前興辦3萬6800多戶，在五股、泰山、林口一帶有6100多戶，新北市長侯友宜昨視察泰山中山段青年...

醫師遭撞死 北市公車指差確認納評鑑

衛福部桃園醫院外科部主任周佳正本月19日在北市過馬路時遭公車撞死，引發社會關注。有北市議員建議，公運處應將「指差確認」列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。