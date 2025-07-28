驅趕山羌 萬里地瓜園設圍網警報器

新北萬里雙興里地瓜園近期山羌為患嚴重，啃食嫩葉，地瓜無法成熟，心血泡湯。林保署、新北市動保處官員和農民開會討論對策，因新北訂有自治條例禁用任何獵具，初步共識是與農民合作啟動示範區計畫，公部門補助架圍網搭配警報器驅趕。林保署觀察，從深山到淺山，山羌族群有擴張趨勢。

雙興里長郭嘉書說，地瓜是當地重要經濟作物，農民剛種下的苗株嫩葉很快被山羌啃食，沒葉子輸送養分，地瓜長不大，農民嘆這季收成泡湯了。

林保署宜蘭分署、動保處人員到地方座談，勘查受損情況。林政單位指出，山羌繁殖力強，族群擴大帶來隱憂，首當其衝是損害農作物，過度啃食植物恐破壞生態平衡。建議農民選擇設置圍籬、電牧器圍籬、聲音驅趕，或以改良式獵具防範。

林保署宜蘭分署科長劉啟斌說，圍網示範區將設置圍網阻隔山羌進入，也提供50組紅外線聲音警報器給里長及農會，分配給有需要農民，會觀察後續效益。

劉啟斌說，野生動物保育法規定，一般類野生動物若危害農林作物得逕行移除，但新北自治條例限制可使用的防治工具，排除改良式獵具，建議市府考量農民需求研擬配套，全面禁用恐迫使更加地下化。

新北動保處長楊淑方說，制定動保自治條例符合世界潮流，防範野生動物啃咬農作物方式多，包含聲音驅趕器、圍籬、電牧器圍網、驅炮、防護犬等。山羌敏感、易緊張，經座談會交流，農民決議採圍籬及聲音驅離器， 會視成效滾動修正。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，使用改良式獵具恐造成動物受傷或誤傷無辜動物，山區許多三腳犬貓讓人心痛，驅趕動物應人道方式優先。