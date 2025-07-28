引入自駕公車 北市將評估可行性

肇事的欣欣客運63歲李姓駕駛今年3月退休，5月回任，凸顯客運業第一線人力緊繃。有民代主張，透過引入自駕公車並建立系統化試辦機制，降低人為疏失、緩解人力荒，進而提升公共運輸安全與效率。交通局表示，今年已擬定智慧運輸發展策略規畫案，將評估可行性。

客運駕駛老化問題嚴重，北市公運處說，近年協助公車業者招募駕駛，透過大數據資料檢討並提升公車路線營運效率，另公車新運價今年1月20日起實施，駕駛獲加薪8000元，可望減緩流失，希望吸引更多新血投入。

據統計，目前北市公車駕駛缺額約1400至1500人，缺口近3成，年齡在50歲以上駕駛達2412人，其中60歲就占771人，呈現高齡化現象，加上人力吃緊，長時間輪班、疲勞駕駛，使得近年公車脫班、減班情況頻繁。

北市議員曾獻瑩說，補貼、加薪與招募措施固然必要，但勞動結構未徹底改變下，應導入自駕公車技術作為輔助方案，在固定路線上試辦與驗證，有助分擔人力負擔、降低事故率。

曾獻瑩舉例，包含日本、英國及新加坡等，都有不錯的自駕公車推行經驗，國內也有多項自駕公車技術應用成果，如台積電南科廠區的自駕接駁公車雖仍配置安全員，但已實現約90%的自動駕駛能力，北市信義路夜間5G自駕巴士試驗、財團法人車輛研究測試中心的L3自駕巴士測試等，證明在特定環境下具備營運潛力。

交通局表示，已將自駕巴士納今年智慧運輸發展策略規畫案，國內技術達L3階段，尚須在法規、環境與安全員配置上逐步克服限制，將透過概念驗證（PoC）與跨部會協調，評估自駕巴士商業化可行性。