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醫師遭撞死 北市公車指差確認納評鑑

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市公車發生一起碾死行人車禍，台北市交通局副局長常華珍（左）日前會同交警、里長等人會勘該路口，無論是行人庇護島的延伸或行人秒數的增加等都列入改善項目。圖／聯合報系資料照片
台北市公車發生一起碾死行人車禍，台北市交通局副局長常華珍（左）日前會同交警、里長等人會勘該路口，無論是行人庇護島的延伸或行人秒數的增加等都列入改善項目。圖／聯合報系資料照片

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衛福部桃園醫院外科部主任周佳正本月19日在北市過馬路時遭公車撞死，引發社會關注。有北市議員建議，公運處應將「指差確認」列入評鑑，也建議針對容易肇事的公車路線，在車輛ADAS（先進駕駛輔助系統）設備裝設自動緊急煞車。公運處表示，指差確認已納入公車評鑑，下月實施。

北市議員張文潔表示，肇禍的欣欣客運業者坦言司機未做指差確認，公運處以業者未善盡管理責任，依公路法開罰9萬元，警察局也依道路交通管理處罰條例吊銷公車司機駕照。

張指出，去年北市市區公車評鑑，未將「指差確認」列入評鑑項目。

張文潔說，北市公車已完成普設ADAS設備，卻僅具前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測3項功能，未包含自動緊急煞車（AEB）功能，無法強制介入行駛過程，阻憾事發生。

民代籲北市府應研議將停讓動作、指差確認等項目列入公車營運服務指標評鑑，也將民眾申訴納入計分。同時研議在熱門的公車事故路線，對ADAS設備增添自動緊急煞車進行可行性評估。

公運處表示，北市公車評鑑包含5大類共26項指標，其中車內外安全指標，包含行經指定路口右轉未暫停確認有無行人，或者未禮讓行人先行項目。

公運處今年5月已提報委員會同意調整，將加重民眾申訴扣分權重由二分之一提高為十分之七，今年8月起實施。

而新北公車營運評鑑，在「旅客服務品質與駕駛員管理」分項中，也已將「駕駛路口停讓動作落實情形指標」列為計分，由交通局聯合稽查且納入民眾申訴

至於ADAS裝設AEB，公運處回應，AEB煞車力道強勁，考量市區客運有不少站立乘客，且座位乘客大多未緊繫安全帶，當AEB作動時恐有摔傷及撞傷風險，經檢討暫無納入設置規畫。

北市 公車 醫師 死亡

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