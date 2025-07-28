泰山210戶青年社宅 年底招租 明年中入住

新北如火如荼興建社宅，目前興辦3萬6800多戶，在五股、泰山、林口一帶有6100多戶，新北市長侯友宜昨視察泰山中山段青年社宅工程，該處社宅210戶，規畫有托育、托老、幼兒園，預計年底完工，明年能入住。

侯友宜指出，該社宅鄰近捷運丹鳳站、機場捷運泰山貴和站，步行約7分鐘，鄰近輔大生活圈，是交通便捷、生活機能完善的全齡友善社區。

城鄉局長黃國峰說，新北市透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦3.6萬戶社宅，其中五股、泰山、林口將再增加2925戶社宅，3區社宅數量達6182戶，落實居住正義。

城鄉局說，該案位於明志路三段貴和廣場旁，基地面積約3468平方公尺，市府藉工業區變更成商業區，回饋取得土地後自主興建，發包金額約10億，規畫2棟地上15層、地下3層建物，與鄰近的貴和廣場串連共融，形成具開放性與社福整合的社區空間。

泰山青年社宅預計今年下半年完工、年底公告招租，明年6月能入住。租金採分級新制，依民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群。