用舊版專用垃圾袋 差點被清潔隊拒收

北市倒垃圾得用專用垃圾袋，民眾拿20年前買的庫存垃圾袋，裝完枝葉就丟垃圾車，險些吃閉門羹。清潔隊誤稱袋身「紙製防偽標籤」是舊版不能用，環保局澄清，紙製、雷射印刷防偽標籤都可使用，僅停用沒貼的舊版，將加強清潔隊訓練。

環保局考量有不肖廠商私下印製「偽袋」販售的可能，2002年起在專用垃圾袋加貼防偽標籤，標籤採紙製凹版印刷或雷射全像印刷，隨著科技推陳出新，近年得標廠商用雷射印刷，防偽成效、製作成本更有優勢。

信義區王姓男子說，他將榕樹枝葉鋸下後，用2004年製造、貼有紙製防偽標籤的14公升專用垃圾袋裝成5大袋，7月中旬丟垃圾車時，被清潔隊員提醒這是舊款不能用，最後仍有給丟。

王男疑惑，這些垃圾袋循正規途徑購得，搞不懂為何不能用？沒用的大容量垃圾袋一放好幾年，家裡還有幾十個。環保局未以任何公告通知法令有變動，也不清楚是否可舊換新？

議員張文潔質疑，拒收紙製防偽標籤的專用垃圾袋是環保局新規，或當天出勤清潔隊員擅自主張？要求環保局明確回收範圍，不應再出現拒收市民垃圾。

環保局說，舊版垃圾袋因無防偽標籤，環保局已公告停用，會加強清潔隊勤務宣導，不能拒收貼有新版2種防偽標籤的專用垃圾袋。該案為新進隊員不慎拒收，會加強教育宣導，避免誤會。