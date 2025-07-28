民眾頻陳情擾民 北市議員盼棋牌社列特定行業

北市近年許多棋牌社開在住宅區且24小時營業，有人在騎樓或陽台抽菸、大聲喧嘩，甚至「掛羊頭賣狗肉」聚賭。議員盼市府比照新北列特定行業管理，北市商業處指出，有要求業者簽切結書不得賭博等不法，且須符合建管、消防等法規。

「居民苦不堪言。」有陳情者表示，住家附近開了24小時的棋牌館、麻將館，出現菸味、噪音等問題，居民曾報警求助，警方臨檢後，業者仍持續營業，且業者還可能舊牌變更地址，或用新牌、其他名目登記。

議員徐立信舉例，萬華區一家棋牌社2020年7月在長沙街2段營業，被檢舉多次，警方查緝多回，依舊照常營業，有騎樓抽菸、大聲喧嘩鬧事、未成年出入等隱憂，甚至聚賭。業者不能用棋牌社、麻將館等登記，就以其他會館等名稱，商業處等單位只書面審查，導致牌照廣發。

徐立信說，新北去年4月12日通過將休閒活動場館業列特定行業，有「新北市特定行業登記審查作業要點」規範特定行業，登記申請時將加強實質審查，跨局處從源頭管制，北市卻未列特定行業。

商業處表示，依經濟部函釋「休閒活動場館業」營業項目定義，未包含提供場所供人打麻將或撲克牌等，為防止業者以合法登記為名，涉及賭博等不法情事的麻將、撲克行為，業者要提出切結書具結，且符合都計、建管、消防等法令，才能登記為休閒活動場館業營業項目。

商業處說，今年6月13日已發布「北市休閒活動場館業營業場所登記審查作業要點」，6月16日生效；營業場所預先審查時，預審系統將顯示「休閒活動場館業定義內容未包含提供場所場地供人打麻將或撲克牌」等警語，提醒申請人知悉，若查獲涉賭等情事，將處以罰鍰、停止供水供電。