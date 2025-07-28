星期評論／防汛挑戰永遠都在 唯有做好準備

這個月在南部、中部、東部等地，陸續出現積淹水災情，去年10月山陀兒颱風雨彈狂炸北海岸，讓人餘悸猶存。每到颱風季的防汛期，各縣市首長壓力山大，面對極端天氣考驗，要以謙卑、虔敬之心敬畏大自然，防災不可輕忽、僥倖，否則代價將比想像更大。

近日范斯高、竹節草到柯羅莎，颱風一個接一個生成，西太平洋一度出現三颱環伺，所幸後來沒接近台灣，壓力才解除。

天氣說變就變，挑戰永遠都在，各地水利機關近年推智慧防災，善用各種監測設備掌握雨量、積淹水動態，借助科技、AI判讀能及時掌握前線狀況，透過設定積水警戒值提早應變，避免憾事也減災。

平心而論，低窪處積淹水無法「完全解決」，至少做到不怕淹、退水快，重點是降低災損，避免人命傷亡。有時善用科技資源，比起曠日廢時、所費不貲的工程更有效益。

防災是城市安居樂業一環，新北有山有海、有城市有鄉村，以建構海棉城市為目標，近年陸續建立幾大防洪對策，包含校園透保水、廢棄地下道改建滯洪設施、預抽機制、透水保水與出流管制、大排蓄洪及滯洪池等設施，總保水量去年達339萬噸，相當於1356座游泳池。

水利局近期在三重、永和、中和及樹林等11處易積淹水點的雨水下水道內部裝CCTV即時影像監測設備，可觀察箱涵水流變化，系統結合智慧防汛平台，整合淹水感測器、水位計、雨量站等資訊，從空中降雨、地表積水到地下水位，號稱能360度全方位掌控水情。

新北水利團隊在人力不易到達的角落借助「智慧之眼」出擊，能否讓防汛決策更精準，成效待檢驗。從中央到地方都要有預防式治理思維，防汛這一課，除了做好準備，沒有更好答案。