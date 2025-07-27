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貢寮海祭熱力開唱 樂迷雨中熱舞嗨翻福隆沙灘

中央社／ 新北27日電
2025貢寮海洋音樂祭27日繼續在福隆海水浴場沙灘開唱，人氣卡司輪番上陣掀起音樂浪潮，韓國樂團12BH也展現舞台魅力。（新北市府觀旅局提供）中央社
2025貢寮海洋音樂祭27日繼續在福隆海水浴場沙灘開唱，人氣卡司輪番上陣掀起音樂浪潮，韓國樂團12BH也展現舞台魅力。（新北市府觀旅局提供）中央社

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2025貢寮海洋音樂祭今天傍晚開唱第2場，福隆沙灘迎來樂迷朝聖，人氣卡司輪番上陣掀起音樂浪潮。來自韓國的12BH，以舞台魅力嗨翻會場。觀旅局說，8月23日至24日將辦壓軸場。

新北市府觀旅局表示，「新北市河海音樂季」系列活動舉辦以來，已成為具代表性的原創音樂盛會，更被譽為「音樂人圓夢的舞台」。

其中，貢寮海洋音樂祭不只是音樂活動，更是結合自然、人文與音樂創作的夏日盛典。觀旅局說，市府長年推廣原創音樂、扶植新興樂團，持續為台灣音樂注入創新與活力。

今天是「海祭」第2天演出，傍晚開始由台灣情緒搖滾樂團「宋德鶴」獻唱全新創作品開唱，為舞台注入溫柔而深刻的力量。

來自韓國的12BH，也展現舞台魅力，並以樂迷為背景，在舞台大拍合照，樂迷也大呼過癮。

晚間將近6時雖然下起細雨，但難掩歌迷的熱情，依舊穿起輕便雨衣圍繞在舞台前，還有女樂迷穿著比基尼在沙灘熱舞，不願意穿雨衣的樂迷，就以毛巾頂著頭聽音樂。

隨後，南西肯恩、Hello Nico、老王樂隊與老破麻O.S.D接力登場，展現迷幻氛圍、深情搖滾、硬式搖滾等各自獨特風格。並以樂團GX的呂思緯、蕭秉治壓軸。

觀旅局說，貢寮場海洋音樂祭從「海洋獨立音樂大賞」會前賽，開始起跑，歷經激烈競演選出最終10強，並於26日登台競演，讓更多創作新聲被看見，也在福隆海灘展現搖滾魅力與台灣音樂的活力。

觀旅局說，「2025河海音樂季」延續海祭的魅力，將於8月23日至24日迎來最終壓軸場，移至「新北大都會公園舞台」盛大舉辦，邀請超強卡司陣容接力開唱。為支持獨立音樂發展，鼓勵青年學子展現才華，特別開放「學生團體表演」時段，7月28日線上報名。

新北市政府觀光旅遊局表示，河海音樂季系列活動舉辦以來，已成為具代表性的原創音樂盛會，更被譽為「音樂人圓夢的舞台」。圖為26日貢寮海洋音樂祭開唱首日夜晚盛況。（新北市府觀光旅遊局提供）中央社
新北市政府觀光旅遊局表示，河海音樂季系列活動舉辦以來，已成為具代表性的原創音樂盛會，更被譽為「音樂人圓夢的舞台」。圖為26日貢寮海洋音樂祭開唱首日夜晚盛況。（新北市府觀光旅遊局提供）中央社

舞台 演唱會 貢寮海洋音樂祭

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