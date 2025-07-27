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北市興隆公園公廁2.0改造完成 增夜間照明與間數

中央社／ 台北27日電
台北市工務局公園處推動「公廁2.0」改造計畫，近期完成文山區興隆公園案例，外觀選用灰白色系的企口板搭配沖孔鋁板，營造明亮、俐落感。（台北市公園處提供）中央社
台北市工務局公園處推動「公廁2.0」改造計畫，近期完成文山區興隆公園案例，外觀選用灰白色系的企口板搭配沖孔鋁板，營造明亮、俐落感。（台北市公園處提供）中央社

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北市公園處今天說，持續推動「公廁2.0」改造計畫，近期完成興隆公園案例，外觀辨識度高，牆面的造型燈箱指標於夜間可照明，提升安全性，廁間數增加，滿足假日人多需求。

台北市工務局公園處透過新聞稿發布，近期新添「公廁2.0」改造計畫完成案例，位在文山區興隆公園。

公園處說，外觀選用灰白色系的企口板搭配沖孔鋁板，營造明亮、俐落感，入口處設置玻璃雨遮，除能遮陽擋雨，造型時尚，整體設計可提升尋找時的辨識度。

其次，公園處說，牆面上的造型燈箱指標，不僅白天提供指引，入夜後有照明效果，可增強夜間安全性，讓民眾安心使用。

此外，公園處說，興隆公園假日人流增加，為此增加廁間、小便斗數量，並增設1間無障礙景觀廁所，提供長者、行動不便者安心使用；同時優化內部動線、高低差，讓進出更順暢、安全。

公廁 北市 廁所

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