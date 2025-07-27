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8月1日起抱卵母蟹禁漁期 農業部籲守護螃蟹生態永續

中央社／ 新北27日電

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農業部次長黃昭欽今天出席「守護螃蟹日」活動表示，海洋漁業資源在永續管理下能生生不息，從8月1日至12月31日抱卵母蟹的禁漁期，希望大家一起來守護螃蟹生態永續。

兆豐銀行文教基金會、財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會等單位，今天在野柳假日活蟹市集舉辦「守護螃蟹日」活動，號召全民參與海洋保育行動，推動漁業永續發展。

黃昭欽表示，每年8月1日至12月31日為禁止捕撈與販售抱卵母蟹的期間，這是基於多年來學術單位的調查與研究成果。

他表示，研究顯示，此時段為抱卵母蟹最常出現的時期，為維護螃蟹繁殖與生態平衡，農業部自民國112年起推動此一漁業管理政策，期盼透過政府、產業與學術界攜手合作，共同實現漁業資源永續發展目標。

主辦單位表示，現場除設置海洋保育主題攤位與親子導覽體驗區，也號召志工參與放流行動，將鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹等多種抱卵母蟹放回大海，以實際行動守護螃蟹資源。

永續 螃蟹 農業部

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