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泰山中山段社宅210戶 最快年底招租明年中入住

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
泰山中山段青年社宅。記者劉懿萱／攝影
泰山中山段青年社宅。記者劉懿萱／攝影

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新北市長侯友宜今視察泰山中山段青年社宅工程，侯說，新北正如火如荼興建社宅，目前興辦3萬6千8百多戶，在五股、泰山、林口就有6千1百多戶，而泰山這處社宅將提供210戶，並有托育、托老、幼兒園，預計年底完工後，明年就能入住。

侯友宜指出，該社宅鄰近捷運丹鳳站、機場捷運泰山貴和站，步行僅需約7分鐘，鄰近輔大生活圈，未來將提供210戶，並設置非營利幼兒園、公共托育與托老中心，打造交通便捷、生活機能完善的全齡友善社區。

城鄉局長黃國峰說，新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中五股、泰山、林口將再增加2925戶社宅，3區社宅數量達到6182戶，落實居住正義。

城鄉局說，本案位於明志路三段貴和廣場旁，基地面積約3468平方公尺，市府藉工業區變更成商業區，回饋取得土地後自主興建，發包金額約10億，規畫地上15層、地下3層的1幢2棟，與鄰近貴和廣場串連共融，形成具開放性與社福整合的社區空間。

城鄉局表示，泰山青社宅預計今年下半年完工、年底公告招租，明年6月就能入住採。租金採分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，使青年與市民在地安心落腳、安居樂業。

新北市長侯友宜今與立委洪孟楷、副市長劉和然視察泰山中山段青年社宅工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今與立委洪孟楷、副市長劉和然視察泰山中山段青年社宅工程。記者劉懿萱／攝影
泰山中山段青年社宅。記者劉懿萱／攝影
泰山中山段青年社宅。記者劉懿萱／攝影
泰山中山段青年社宅一房格局。記者劉懿萱／攝影
泰山中山段青年社宅一房格局。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察泰山中山段青年社宅工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察泰山中山段青年社宅工程。記者劉懿萱／攝影

社宅 機場捷運

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