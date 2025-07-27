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北市樂齡進修券7月30日到期 正取若不使用應上網註記

中央社／ 台北27日電

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台北市教育局今天表示，114年「樂齡市民進修券」補助2400人，第一階段正取者使用期限至7月30日，若不用，30日前應上主題網站點選「放棄使用」，以免影響明年登記抽籤資格。

教育局透過新聞稿指出，114年「樂齡市民進修券」名額共2400人，第一階段正取者的使用期限從7月1日至30日止，舊生、新生或具低收或中低收入戶身分的正取者，分別享有新台幣1000到3000元不等補助，可用於北市任一社區大學完成報名114年秋季班課程及折抵學分費用。

教育局提醒，第一階段正取者，如果不使用「樂齡市民進修券」，記得在7月30日前上主題網站點選「放棄使用」，以免影響明年參加登記抽籤的資格。

此外，教育局表示，將統計第一階段票券剩餘情形，8月1日起備取遞補，依序通知第二階段備取遞補者，第二階段備取遞補者的使用期限自8月1日至16日止；若票券尚有名額，會通知第三階段備取遞補者，使用期限為8月17日至30日。

名額 網站 教育局

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