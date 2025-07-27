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三鶯線公共藝術活動啟動 「職人小學堂」吸引民眾體驗

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三鶯線公共藝術以「文化串連、在地參與」為核心，藉由與在地職人合作，讓民眾不只看見捷運建設，也能深入三鶯地區的歷史文化與手作技藝。圖／新北市捷運局提供
三鶯線公共藝術以「文化串連、在地參與」為核心，藉由與在地職人合作，讓民眾不只看見捷運建設，也能深入三鶯地區的歷史文化與手作技藝。圖／新北市捷運局提供

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迎接年底捷運三鶯線完工，新北市捷運局推出一系列公共藝術民眾參與活動，首場「職人小學堂半日遊」於昨登場，吸引近百位民眾熱情參與，在三峽老街與清水祖師廟間走讀歷史，並親自體驗「金工鍛敲」工藝，打造專屬銅製餐具，現場氣氛熱絡。

捷運局指出，三鶯線公共藝術以「文化串連、在地參與」為核心，藉由與在地職人合作，讓民眾不只看見捷運建設，也能深入三鶯地區的歷史文化與手作技藝。「職人小學堂」首場活動結合導覽與DIY課程，由金工師傅現場指導，參與者從打模、敲痕到拋光，親手完成一件件獨一無二的作品，不少家長與孩子共學共創，留下難忘回憶。

新北市捷運局長李政安表示，系列活動除介紹三鶯線公共藝術策畫理念，更透過實地走讀與手作體驗，強化民眾對在地文化的認同與參與。後續還將推出「人文散策一日遊」、「舞踏青春車廂快閃」、「互動式行動劇場」等活動，期盼公共藝術不只是點綴捷運空間，更成為連結城市與居民的橋梁。

捷運局補充，「職人小學堂」共有四場，採網路限量報名，前兩場次已於開放兩小時內報名額滿，後兩場預計於8月30日及9月27日舉辦，相關資訊將分別於8月8日與9月5日公布於「新北捷運局FB」粉專，呼籲民眾把握機會、及早報名參加。

首場「職人小學堂半日遊」於昨登場，吸引近百位民眾熱情參與，在三峽老街與清水祖師廟間走讀歷史。圖／新北市捷運局提供
首場「職人小學堂半日遊」於昨登場，吸引近百位民眾熱情參與，在三峽老街與清水祖師廟間走讀歷史。圖／新北市捷運局提供
「職人小學堂」首場活動結合導覽與DIY課程，由金工師傅現場指導，參與者從打模、敲痕到拋光。圖／新北市捷運局提供
「職人小學堂」首場活動結合導覽與DIY課程，由金工師傅現場指導，參與者從打模、敲痕到拋光。圖／新北市捷運局提供
首場「職人小學堂半日遊」於昨登場，吸引近百位民眾熱情參與，在三峽老街與清水祖師廟間走讀歷史。圖／新北市捷運局提供
首場「職人小學堂半日遊」於昨登場，吸引近百位民眾熱情參與，在三峽老街與清水祖師廟間走讀歷史。圖／新北市捷運局提供
「職人小學堂」首場活動結合導覽與DIY課程，由金工師傅現場指導，參與者從打模、敲痕到拋光。圖／新北市捷運局提供
「職人小學堂」首場活動結合導覽與DIY課程，由金工師傅現場指導，參與者從打模、敲痕到拋光。圖／新北市捷運局提供

新北捷運 公共藝術

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