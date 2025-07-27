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放了20年...拿北市舊版專用垃圾袋丟垃圾 差點被拒收

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局早已公告停用無防偽標籤的舊版專用垃圾袋，民眾手邊若仍有存貨，可於上班日至環保局資源循環管理科辦公室換取。圖／環保局提供
北市環保局早已公告停用無防偽標籤的舊版專用垃圾袋，民眾手邊若仍有存貨，可於上班日至環保局資源循環管理科辦公室換取。圖／環保局提供

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北市倒垃圾得用專用垃圾袋，有民眾為消耗家中20年前買的庫存，裝完枝葉就拿去丟垃圾車，險些吃閉門羹，因為清潔隊稱袋身貼有紙製防偽標籤是舊版不能用。環保局澄清，紙製、雷射印刷防偽標籤都可使用，僅停用沒貼的舊版，將加強清潔隊訓練。

環保局2000年起推動垃圾費隨袋徵收政策，當時製作的專用垃圾袋未貼有防偽標籤，環保局考量有不肖廠商私下印製「偽袋」販售的可能原因，2002年起便在專用垃圾袋加貼防偽標籤。

專用垃圾袋身防偽標籤的製作是經公開招標評選，防偽標籤可採紙製凹版印刷或雷射全像印刷。初期得標廠商是使用紙製防偽標籤，隨著科技推陳出新，雷射印刷的防偽成效、製作成本等占有優勢，近年得標廠商都採此方式。

信義區民眾王先生說，他將茂盛的榕樹枝葉鋸下後，用2004年製造、貼有紙製防偽標籤的14公升專用垃圾袋裝成5大袋，7月中旬丟垃圾車時，卻被清潔隊員提醒這是舊款不能用，最後仍有給丟。

王先生疑惑，這些垃圾袋都循正規途徑購得，搞不懂為何說不能用？以前不知每天要丟的垃圾量，所以多買較大的垃圾袋，後來都使用小容量垃圾袋裝載，沒用的大容量垃圾袋一放就好幾年，這次拿來裝枝葉，家裡還有幾十個。環保局未以任何公告通知法令有變動，他也不清楚垃圾袋是否可舊換新，如果真可換，環保局應設點讓民眾去換。

議員張文潔接獲王先生陳情後，經了解環保局現行法令未強制要求使用雷射防偽標籤，僅停用未貼防偽標籤的垃圾袋。她質疑，拒收紙製防偽標籤的專用垃圾袋是環保局新規，或當天出勤清潔隊員擅自主張?也要求環保局明確回收範圍，不應再出現拒收市民垃圾。

資源循環管理科長林鈺惠表示，舊版垃圾袋因無防偽標籤，環保局早已公告停用，民眾手邊若仍有存貨，可於上班日至環保局資循科辦公室換取。新版垃圾袋貼有防偽標籤，市面流通紙製、雷射2種印刷版本，均可使用並請交由清潔隊收運，也無使用期限。

林鈺惠說，環保局會加強清潔隊的勤務宣導，不能拒收貼有新版2種防偽標籤的專用垃圾袋。環保局環境清潔管理科專員陳浩彰回應，該案為新進清潔隊員不小心拒收，環清科未來會向各區清潔隊加強教育宣導，避免不必要的誤會。

北市新版專用垃圾袋貼有防偽標籤，市面流通紙製、雷射2種印刷版本，均可使用並請交由清潔隊收運，也無使用期限。此為雷射全像印刷防偽標籤專用垃圾袋。圖／環保局提供
北市新版專用垃圾袋貼有防偽標籤，市面流通紙製、雷射2種印刷版本，均可使用並請交由清潔隊收運，也無使用期限。此為雷射全像印刷防偽標籤專用垃圾袋。圖／環保局提供
北市新版專用垃圾袋貼有防偽標籤，市面流通紙製、雷射2種印刷版本，均可使用並請交由清潔隊收運，也無使用期限。此為紙製凹版印刷防偽標籤專用垃圾袋。圖／環保局提供
北市新版專用垃圾袋貼有防偽標籤，市面流通紙製、雷射2種印刷版本，均可使用並請交由清潔隊收運，也無使用期限。此為紙製凹版印刷防偽標籤專用垃圾袋。圖／環保局提供
北市民眾王先生用2004年製造、貼有紙製防偽標籤的14公升專用垃圾袋裝枝葉，拿去丟垃圾車時，被清潔隊員提醒這是舊款不能用。圖／議員張文潔提供
北市民眾王先生用2004年製造、貼有紙製防偽標籤的14公升專用垃圾袋裝枝葉，拿去丟垃圾車時，被清潔隊員提醒這是舊款不能用。圖／議員張文潔提供

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