山羌為患萬里地瓜農叫苦 官方將協助設圍網示範區

新北萬里雙興里地瓜園近期山羌為患嚴重，山羌啃食地瓜葉，使得地瓜無法成熟，心血泡湯。林保署、動保處官員近期下鄉和農民開會討論對策，新北訂有自治條例連改良式獵具都禁用，初步共識是與農民合作，在雙興里啟動示範區計畫，公部門將補助架圍網搭配聲音警報器驅趕。林保署官員提醒，從深山到淺山，發現山羌族群有擴張趨勢。

雙興里長郭嘉書說，地瓜是當地重要的經濟作物，苗株嫩葉被山羌啃食，沒有葉子輸送養分，地瓜也長不大，很多農民嘆，這一季的收成泡湯了。

郭嘉書將農民怨氣反映給區長黃雱勉，林保署宜蘭分署、動保處人員日前到地方與農民座談，到地瓜園勘查受損情況。經討論後，決定採取架設圍網，搭配太陽能紅外線警報器方式驅趕山羌，避免山羌靠近農作物。

林政單位指出，山羌族群擴大主因包括野生動物保育法實施後減少狩獵壓力、棲地環境改善提供更多食源與庇護，自然天敵有限，主要天敵為黃喉貂。山羌繁殖力強，全年可繁殖，也助長數量增加。

族群擴大帶來隱憂，首當其衝是損害農作物，影響農業經濟，過度啃食植物可能破壞生態平衡，改變植被組成；此外，遊蕩犬隻對山羌的攻擊也日益嚴重。建議農民可依現地狀況，同時選擇多種工具如設置圍籬、電牧器圍籬、聲音驅趕工具或改良式獵具等來達成防範效果。

林保署宜蘭分署自然保育科長劉啟斌說，獸害防治分工原則是由地方主管機關負責執行，此次宜蘭分署介入示範操作與緊急處理，圍網示範區主要是設置圍網阻隔山羌進入，除架圍網，也提供50組紅外線聲音警報器給雙興里長及金山農會，分配給有需要的農民，再觀察後續效益。

劉啟斌說，依野生動物保育法規定，一般類野生動物若危害農林作物，得逕行移除。林保署各地區分署有推廣換發使用改良式獵具，作為農民防治獸害可使用工具之一，新北市動物保護自治條例第17條規定「任何人不得於新北市內製造、販賣、陳列、出租、出借或使用獸鋏或金屬材質的套索陷阱。」囿於新北地方自治條例限制農民可使用的防治工具，等於排除改良式獵具，建議新北市府考量農民需求，研擬配套措施。

劉也說，山村農民為防治野生動物危害農作及原住民族傳統狩獵，仍有使用金屬套索需求，目前尚無其他更有效且安全的工具可取代，在使用動機仍存在情況下，全面禁用金屬套索，恐無助改善現況，將迫使更加地下化，反不利於保育管理。

新北動保處長楊淑方表示，新北制定動物保護自治條例符合保護動物潮流，為兼顧保護野生動物、維護農民生計，防範野生動物啃咬農作物有很多可行方式，包含聲音驅趕器、圍籬、電牧器圍網、驅炮、防護犬、防罩網等。山羌屬敏感易緊張型動物，先前經過座談會，農民決議優先採用圍籬及聲音驅離器， 後續會視成效滾動修正。