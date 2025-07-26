北市保五不用辭主委了！ 戴錫欽：多數民眾深化民主具信心

726大罷免投票北市成功「保五」，日前曾說只要北市掉一席就辭主委的代理主委戴錫欽今表示，從大罷免到反惡罷，大家立場雖不同，但看到今天投票結果，他相信絕大多數台灣民眾，對我們繼續深化民主深具信心。

北市長蔣萬安，市黨部代理主委、議長戴錫欽與五位國民黨立委，今晚18時30分左右也現身北市黨部感謝。戴錫欽說，除了感謝市長蔣萬安、黨主席朱立倫等，他也特別感謝北市黨部主委黃呂錦茹，過去這麼多年，在北市黨部所做的貢獻與努力，讓國民黨有一個堅實的基礎，在這次反惡罷過程，發揮出相關實力。

戴也感謝台北市五位國民黨優秀立委，在立院優秀表現、問政表現再度獲得市民肯定，還有蔣萬安領導的市府團隊在過去兩年多來的表現，也在這次反惡罷投票，再度獲得應證。

戴說，這次也包括黨主席朱立倫，還有民眾黨等在野力量的支持，還有市黨部所有黨公職、志工們在國民黨最風雨飄渺下挺身而出，他也代表市黨部感謝大家，今天的投票結果，我們都用謙卑的態度來面對，也會持續鞭策自己，面對各種不同聲音的批評，來虛心檢討，一定會讓台北市更好，讓台灣更好。