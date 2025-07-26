「抗高溫調適行動展」 大安森林公園站登場

照片取自臺北市政府

面對極端高溫的挑戰，臺北市政府與環境部於25日至27日，每天上午10點到下午4點30分，在捷運大安森林公園站陽光大廳共同舉辦「抗高溫調適行動展」，展現對抗極端高溫的具體策略與成果，邀請市民朋友一同參與這場極具意義的抗高溫盛會。

環保局指出，臺北市位處盆地，容易蓄熱和不易散熱，導致部分區域形成高溫中心，同時高溫環境暴露可能導致熱危害，為因應高溫可能造成的熱危害，北市府積極發展降溫作為，包括串聯10大局處啟動熱浪預警機制，執行高溫應變，全面守護市民健康並同時推動創儲節能設備補助（建物隔熱膜及低收入戶節能家電汰換）；以體感降溫2℃為目標，透過水綠降溫、建築節能等多元策略，讓城市更涼爽宜居；打造涼爽遊戲空間，在中正萬華、東區商圈等四大熱區增加綠覆率，以提升市民步行與活動空間的舒適度；縮短紅燈停等時間，優化740處路口號誌，平均縮短21秒等候時間，有效減少市民烈日下的曝曬。

環保局表示，除了現有各項高溫調適對策外，臺北市各局處亦積極盤點合適地點，打造專屬「臺北市涼適地圖」，第一階段已優先盤點27處戶外公有綠地、涼適遮蔭空間（1區1示範點），未來將逐步擴增到室內公有場館，包括捷運地下街、區公所、圖書館、文化場館等，保護市民或氣候脆弱族群免於熱浪侵襲，減少熱危害。

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