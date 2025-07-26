快訊

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／開票兩樣情？綠營罷免藍委不如預期 罷團現場一片死寂

打造友善親水環境 三重環河陸橋增無障礙設施

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

照片取自新北市政府

為打造河濱公園無障礙的友善環境，新北市政府持續增設水岸電梯及無障礙牽引道，新北市長侯友宜25日出席「三重區環河陸橋新建電梯及陸橋改善完工啟用活動」，他表示，環河陸橋經優化改善後，大幅提升民眾往返堤內外的便利性，未來持續增設水岸電梯，讓新北市成為友善的親水城市。

侯友宜市長指出，河濱公園是城市的肺，也是市民的遊樂園。新北市轄內河濱公園面積共1382公頃，擁有廣闊的綠地及多樣化的設施與遊具，如寵物公園、棒壘球場、模型飛機比賽場地及原民射箭場等，是民眾休憩的好去處，市府為了讓更多人親近河濱公園並考量各族群的需求，積極打造無障礙友善設施，至今已完成第15座水岸電梯，讓孕婦、長者、身心障礙者及自行車騎士往返堤內外更安全、便利，市府持續設置無障礙設施，讓每一個人都能享受優質的水岸環境。

高灘處說明，優化工程涵蓋環河陸橋的整修及外包板重施作；市區側增設無障礙電梯，採用茶色玻璃外觀降低梯間溫度，整體兼具美觀及安全；河濱側則增設越堤坡道，坡道斜率為1:12，確保通行無障礙，歡迎民眾帶著家人至河濱公園享受河濱自然景色。

聚傳媒

電梯 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜趕場陪葉元之投票 對結果有信心

陪廖先翔投票 侯友宜呼籲選民出門投票：為國家未來更好

影／陪張智倫投票 侯友宜：希望市民多多公民參與

侯友宜今冒大雨四度同框葉元之 籲明天出門投不同意票

相關新聞

新北失眠男頭塞票匭毀損票匭投票口 還企圖藏起罷免選票遭逮

新北市董姓男子今早在中和區選投開票所涉將頭塞票匭毀損票匭投票口，還企圖隱藏罷免選票遭選務人員制止，為警方當場逮捕並依違反...

影／新北三芝國中撕毀選票 59歲男子違反選罷法被警方帶回

新北市三芝區上午11時24分發生撕毀罷免選票，59歲李姓男子在三芝國中第0020號投開票所投票時，自稱因為誤蓋欄位，便直...

今罷免投票日 新北傳出4起違反選罷法事件

今天是罷免投票日，今天早上雨過天晴，不少民眾趁著好天氣，一早出門就投票，據了解，新北市今天截至中午投票率約2成，另新北市...

拿綠建築容獎卻沒取得標章 新北城鄉局沒收建商465萬

新北市城鄉局為鼓勵新建築採用綠建築設計，訂定綠建築設計容積獎勵機制，但新北市審計處查核發現部分建商違反綠建築設計容積獎勵...

公園違規騎YouBike 難獲個資不易罰

台北市共有404處公園設YouBike租借站，近4年來累計194件在公園內違規騎車，造成4名民眾受傷，但議員卻發現裁罰案...

新北凍卵補助 民代籲放寬對象

新北女性第一胎生育年齡32.39歲，高於全國平均的31.65歲，新北本月起推「好孕補助三連發」，包括加碼醫療性凍卵補助至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。