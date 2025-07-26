今罷免投票日 新北傳出4起違反選罷法事件

今天是罷免投票日，今天早上雨過天晴，不少民眾趁著好天氣，一早出門就投票，據了解，新北市今天截至中午投票率約2成，另新北市各地分別傳出發生4起民眾違反選罷法事件。

新北市各選區投開票所截至今天下午1時30分，分別發生投票民眾涉違法使用手機、撕毀選票、妨礙投開票秩序、干擾投票等違規違法情事，總計共有4件。

據了解，中和區46歲董姓男子今天上午10時50分前往投票時，疑似失眠有服用安眠藥，精神狀況不佳，涉將頭塞票匭毀損票匭投票口，還企圖隱藏罷免選票遭選務人員制止，為警方當場逮捕並依違反選罷法送辦；此外，中和區51歲吳姓男子今天上午11時20分才進到投開票所，手機鈴聲大作，也依違反選罷法辦理。

新北市永和區有1件民眾妨礙投票秩序案件及三芝區則有59歲李姓民眾因蓋錯欄位涉撕毀選票情事，均依違法選罷法處理。