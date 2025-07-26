新北失眠男頭塞票匭毀損票匭投票口 還企圖藏起罷免選票遭逮

新北市董姓男子今早在中和區選投開票所涉將頭塞票匭毀損票匭投票口，還企圖隱藏罷免選票遭選務人員制止，為警方當場逮捕並依違反選罷法送辦。

今天上午10時50分，在中和區永和路128巷內城龍登科文康中心所設置第0495號投開票所，董姓男子（46歲）疑似將選票緊握藏在手中，不僅有隱匿選票情形，甚至做出誇張動作，欲把頭部塞進票匭，造成票匭投票口毀損。

現場選務及保全人員見狀，立即上前阻止，維持現場秩序員警也依法上前將董男當場制伏逮捕。

據了解，董男疑似失眠有服用安眠藥，精神狀況不佳，才會做出令人不解的失控行為。