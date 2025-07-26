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新北聯合婚禮 報名抽海外蜜月
新北市聯合婚禮10月19日登場，開放百對新人名額，正取可獲珍珠項鍊、家電等市價破萬元好禮，還有機會抽中雙人海外蜜月等大獎。昨首日即有33對新人報名。
副市長劉和然說，今年聯合婚禮主題以「珍愛永恆、幸福相隨」為主題，10月19日在市府6樓大禮堂邀請100對新人穿上夢幻婚紗、步入人生重要時刻，市府將活動會場布置成溫馨浪漫的歡宴場景，為新人量身打造屬於自己獨一無二的幸福儀式。
今年宣傳大使嘉驛、汝欣是透過新北單身聯誼活動認識、相戀後修成正果，別具意義。劉和然說，新北積極營造友善婚育環境，除持續舉辦主題式婚禮與單身聯誼，今年起調高生育獎勵金，第一胎3萬元、第2胎4萬元、第3胎起5萬元。
民政局說明，今年聯合婚禮每對正取新人可獲得知名品牌水晶珍珠項鍊、家電、蜜月飯店住宿券、幸福陶瓷碗筷組等紀念禮。婚禮當日可參加總市值逾70萬元抽獎活動，獎項包括雙人海外蜜月旅遊3組、滾筒洗衣機、APPLE WATCH情人對表、Dyson吸塵器、掃地機器人等大獎，中獎率有5成。
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