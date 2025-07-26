新北凍卵補助 民代籲放寬對象

新北女性第一胎生育年齡32.39歲，高於全國平均的31.65歲，新北本月起推「好孕補助三連發」，包括加碼醫療性凍卵補助至全國最高7萬元，新增醫療性凍精補助8000元、全國首創解凍卵補助3萬元。上路快1個月，醫療性凍卵申請有2例，另2項還沒人使用。民代建議強化宣傳，凍卵補助對象別局限醫療性，讓更多人受惠。

新北市衛生局表示，新北推解凍卵補助，對象就是社會性凍卵者，國內外調查顯示，一般凍卵使用率很低，根據台大調查只有8.4%，推解凍卵補助，希望補助真正想生育的人。

亞東醫院生殖醫學科主任盧信芬說，女性生育能力35歲以後走下坡，凍卵最佳時機是30歲前，凍卵行情11至13萬，補助醫療性凍卵7萬元，能讓有需要的對象有感。新北推解凍卵補助3萬這一項是全國獨有的福利，解凍卵療程約5萬元，補貼3萬不無小補。

盧信芬坦言，政府許多催生、補助生育美意效果有限，原因在於想生意願還是低，生養孩子經濟負擔大，建議政府要把補助教養的資源拉長，才能真正減輕負荷。

議員張嘉玲曾經歷艱辛的求子過程，她36歲婚後開始拚生育，求助生殖醫學努力3、4年，過程身心俱疲，最後仍落空，求子計畫已放下。張說，新北補助是針對醫療性凍卵，建議適用對象放寬，照顧到廣大中產階級，可設收入門檻或每年預算總額，給有意願生育的對象多些支持性補助。

議員劉美芳說，少子化是國安問題，中央應更重視。