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看萬里車禍 北海岸居民：想要一條安心的通勤路

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
新北萬里中幅磚廠站公車牌前23日載著鋼條的曳引車失控翻覆衝撞對向的國光客運，釀1死14傷。圖／聯合報系資料照片
新北萬里中幅磚廠站公車牌前23日載著鋼條的曳引車失控翻覆衝撞對向的國光客運，釀1死14傷。圖／聯合報系資料照片

新北萬里中福路23日一輛滿載鋼條的曳引車失控翻覆，撞擊對向的國光客運，釀1死14傷。地方團體「浪金山」感嘆這條路須靠運氣才能平安通過，發起通勤安全問卷調查，盼改變現況。萬里區長黃雱勉說，將和交通單位會勘，會評估是否限制大型車行駛，檢討策進作為。

調查問卷指國光1815號公車是萬里金山往返台北的唯一公共運輸選擇，但中福路蜿蜒狹窄，車速又快，交通選擇少，繞路要增加搭乘時間等，都是長期通勤者的困境。

「浪金山」希望了解北海岸上班族、學生、居民通勤狀況與交通風險，作為改善通勤安全與公共運輸的基礎資料；感嘆這次車禍已非第一次，也非偶發事件，而是一整條生活路線被長期忽視的結果，「我們走的不只是一條山路，而是必須靠運氣才能平安通過的通勤線。」

成員之一的「小宇」說，這場重大車禍對他來說不是新聞，有種熟悉到發麻的感覺，那班車他從小學三年級每天搭乘往返基隆與萬里，晚上那條山路的彎度讓他懼怕。他說，北海岸長年欠缺交通規畫，成了偏鄉通勤、通學者的日常風險，希望大家提出意見，讓北海岸居民「有一條安全回家的路」。

附近居民指出，萬里靠近基隆基金三路附近有棄土場，砂石車、大貨車不少，如果超速或貨物沒有綁穩妥，很容易發生翻車意外，盼限制大型車經過中福路。萬里里長王傑倫說，有居民反映該路段盼限制大貨車行駛，會建議提報道安會報檢討。

萬里 車禍 國光客運

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