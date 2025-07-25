永裕興漁船求救訊號？學者分析「瓶中信怎麼漂」：海上什麼事都可能發生

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯。圖／本報資料照片

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，李姓船長與9名印尼船員共10人人間蒸發，傳出瓶中信求援。國立台灣海洋大學環境資訊系兼任教授胡健驊說，「海上什麼事都有可能發生」，無人島最可能位置應在中途島附近海域礁岩；瓶中信從太平洋漂過大西洋，可能走的洋流路徑十分複雜，但也不是不可能。

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，3天後美國偵察機空拍發現漁船遭巨浪襲擊嚴重受損，李姓船長與9名印尼船員人間蒸發。最近竟有人在愛爾蘭海岸發現求救「瓶中信」，信稱有人漂到無人島，專長洋流的國立台灣海洋大學環境資訊系兼任教授胡健驊說，地球因自轉的關係，分北半球和南半球，北半球只有兩個大洋流分為太平洋、大西洋，都是順時鐘旋轉；南半球有三個大洋都有，全都是逆時鐘旋轉。

對於瓶中信可能路徑怎麼走？胡健驊表示，中途島是在北太平洋中間偏南一點，離赤道比較近，如果在那裡丟一個瓶中信，往赤道去的機會比較高，到了赤道後，在兩個順時鐘和逆時針旋轉裡面，都是從「從東向西」運動的，瓶子極有可能往菲律賓過去，就往南半球走了。

胡健驊說，往南至南太平洋之後，經由逆時針旋轉直接繞到南美洲洲南部，接著就到達大西洋南邊，再碰到逆時針旋轉，繞一圈後往非洲走，到大西洋的赤道後往美國，再通過鐵達尼號沉沒處就往英國了。

「海上什麼事情都可能發生，中途島、夏威夷一帶海域有非常多的礁島，船員漂到無人島也是有可能性。」胡健驊說，只要有淡水就可能活下去，湯湯姆漢克斯主演的「浩劫重生」是有可能真實發生的，但落海船員生死難說，只要有救生設備漂到中途途附近礁石的無人島可能，但不可能流太遠。