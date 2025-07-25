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暑假青少年治安高峰期 新北汐止警分局青春專案全面防護

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
青春專案從源頭防制少年涉毒、涉詐等治安問題，全力守護青少年安全。 圖／觀天下有線電視提供
青春專案從源頭防制少年涉毒、涉詐等治安問題，全力守護青少年安全。 圖／觀天下有線電視提供

暑假期間，孩子們放長假不用到學校上課，而暑假這段期間是青少年問題的高峰期，為了保護青少年身心健康，今年警方一樣是規劃了春春專案，呼籲不要無照駕駛、還有喝酒不要開車騎車，保護青少年都能過一個健康的暑假生活。

「114年暑期保護青少年－青春專案」展開，除了加強稽查青少年經常出入的重點營業場所，從源頭防制少年涉毒、涉詐等治安問題，以汐止來說，發現這段時間，青少年出遊情況多，警分局重點呼籲，千萬不要無照駕駛，希望讓青少年在健康安全的環境中成長，全力守護青少年安全。

汐止警分局長徐俊生表示，暑假期間，警察機關的青春專案展開，為期兩個月，不外乎是希望青少年在這期間能夠過的更充實、平安，不論是就學或是打工能夠平安，近期確實也有發現一個狀況，就是青少年朋友在假日還有深夜出遊現象有增加的狀況，特別要注意自己的家人朋友，是不是擁有合格的駕駛執照，不要無照駕駛，甚至飲用酒精飲料之後危險駕車，才能確保自己、家人以及青少年朋友這一段時間的平安。

徐俊生提到，時序已經進入暑假期間，這段時間的觀察，汐止地區還是以假投資、假網拍為高好發手法，所以，希望民眾如果有面對親朋好友，疑似受到詐騙的狀況，務必要在第一時間打165電話做求證，不要急著做匯款的動作，多跟警察機關洽詢，了解實況，才能守住自己的財產安全。

汐止 暑假 警察

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