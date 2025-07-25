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動手動腦玩桌遊 新北汐止忠山里長輩開心學「拉密」

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「拉密」是以色列的麻將，除了手以外，腦子也要動，是非常好的遊戲。 圖／觀天下有線電視提供
「拉密」是以色列的麻將，除了手以外，腦子也要動，是非常好的遊戲。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠山里的關懷據點，每個星期五都會開辦健康促進課程，帶著長輩動一動，其中還有桌遊課，這次課程是帶著長輩玩以色列麻將「拉密」，為了讓學員很快上手，還安排已經學會的長輩帶領其他長輩玩，透過桌遊讓長輩動手也動腦。

這一堂上的桌遊課，分組輪流玩，這次是玩很像麻將的數字遊戲，以色列麻將「拉密」，要對數字還要看顏色，想好之後再出牌，長輩們在出每張牌時，都想謹慎考慮，讓長輩動手也動腦，但玩起來似乎都很燒腦，不少長輩說比麻將還要難，不過學著學著漸入佳境。

忠山里長吳國全表示，這個居家照顧據點已經推行六年多了，每週五早上在活動中心舉辦健康促進教育課程，這一堂課老師很用心的把一款桌上遊戲「拉密」做詳細的介紹，參加的學員從一開始不會，到後來進入狀況玩的很高興，「拉密」是很好的遊戲，在幾年前里辦公處有推過，這跟麻將有點像，但是玩起來有不同的樂趣，很高興學員都很投入的在學習新的遊戲。

這次上課很特別，為了讓學員很快上手，老師特別安排長輩來教長輩，就是請幾位有興趣也學過的長輩，這一天來擔任助教，長輩在了解遊戲規則後，開始分組，每一桌都有一個助教帶大家玩「拉密」。

有長輩說這次是來當助教的，因為課堂上的學員都沒有玩過，「拉密」是以色列的麻將，現在推廣是因為年紀大的人能動動腦動動手，在樂齡的課程很適合，自己之前有學過，這次來教其他學員，每一桌都有一個助教帶大家玩「拉密」，跟麻將很像，「拉密」牌是104張數字牌，再加上2張百搭牌，四個人玩，看1到13的數字，玩法就是連續數字，原理大概都是一樣。

學員說，年紀大了退休了，在家裡也很無聊，再加上健康需要還有打發時間，知道里長吳國全有開辦健康促進課程，上個月才報名參加，因為之前在工作是當主管，所以很難跟人群打成一片，退休後為了健康也為了鄰里和諧，開始參與里內活動，覺得非常好，「拉密」是第一次玩，覺得挺有意思，因為要動腦，就像打麻將、下圍棋打橋牌一樣，必須要有各種的組合，所以除了手以外，腦子也要動，四個人一起玩，有點在競爭，大家互相較勁的情況下，是非常好的遊戲。

長輩 桌遊

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