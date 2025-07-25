暑期小小主播營登場 新北淡水淡海國小學童體驗媒體識讀

為了讓孩子在暑假能夠過一個充實的假期，由新北市議員蔡錦賢爭取，新北市教育局、淡海國小與紅樹林有線電視合作主辦的暑期小小主播營活動，讓孩子可以體驗坐上主播台的感覺，而在開幕活動現場，市議員蔡錦賢、教育局副局長等貴賓也親自出席，並且勉勵孩子能夠藉由這一整天的課程，來好好的學習專業新聞體驗。

這次在課程當中，除了當主播播報新聞的體驗，還特別安排了，新聞寫作、主播台風口說指導、攝影基礎教學以及透過AI來製作文稿等豐富課程，紅樹林有線電視總經理楊明杰表示，希望透過暑期活動，讓孩子了解電視新聞的製作，讓孩子在攝影棚體驗當主播的樂趣，更以生動活潑有趣的方式，讓孩子學習更多媒體知識。

這一次活動，淡海國小共有28位學童參加，在老師主任帶領之下，來到在地的紅樹林有線電視公司攝影棚，小朋友第一次坐在攝影棚的主播台上，雖然有些許的緊張，但也相當興奮，從頭到尾一字一句的播報，看起來頗有主播架勢，最後結束還會發給學童每個人結業證書，代表他們能夠成為小小主播，另外主辦方也準備許多的小禮物贈品，讓孩子的過一個特別不一樣的暑假。