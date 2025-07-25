新北雙溪新基里銀髮共餐溫馨登場 關懷長者健康不中斷
新北市雙溪區新基里今(25)日舉行每月一次的銀髮共餐活動，志工們一早就開始張羅料理，準備營養豐富又美味的餐點，讓在地長輩們吃得健康又開心。共餐現場洋溢著溫馨氣氛，不僅增進長者間的交流，也讓偏鄉社區充滿人情味。
活動中，雙溪區公所團隊也到場關心長者健康，進行夏季熱傷害及登革熱防治的衛教宣導。透過簡單易懂的說明與互動問答，幫助長輩們了解高溫與病媒蚊對健康的威脅，並學會日常防護措施，提升自我保健能力。
新基里長蘇虹如表示，感謝志工們長期投入社區服務，讓長輩們能在熟悉的環境中獲得照顧與陪伴。他也強調，共餐不只是吃飯，更是讓長者們感受到被關懷與尊重，進一步強化社區凝聚力。
雙溪區長劉盈良指出，區公所未來將持續結合社福資源與醫療單位，深入各里進行健康宣導與關懷服務，讓偏鄉地區的長者也能同步掌握最新的健康資訊與資源，打造友善、健康的高齡生活環境。
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