中醫師到新北石門尖鹿里義診 望聞問切為長輩看診

衛生福利部建立中醫社區健康照護網絡計劃到石門區尖鹿里，由兩位中醫師進駐到尖鹿里的下午茶共餐時間為長輩服務，透過中醫專業的問診方式，望聞問切，要來給予長輩與民眾最即時的健康諮詢與診療。

石門區長吳家兆指出，高齡化的社會，石門區的長輩高達23％的比例，因此公所為長輩提供更多元的醫療照顧與關懷。這次邀請到中醫師公會來到銀髮共餐據點，以望聞問切的問診方式提供長輩中醫診療與諮詢服務，讓長輩外出共餐也可以照顧自己的健康。

這是第一次由石門區公所媒合辦理的中醫師義診服務，區長來到現場關懷長輩，並且相當感謝中醫師公會的兩位中醫師願意遠赴偏鄉來駐點，這樣的義診不只是為長輩提供中醫的健康諮詢與診療，更加也讓長輩身理與心理都感受到備受關懷與照顧。

石門區長吳家兆說，首次結合銀髮共餐活動的中醫師義診服務，吸引不少長輩前來諮詢及看診，還有長輩現場在問診後接受中醫師的針灸治療。公所期待這樣的銀髮共餐結合中醫師義診不只是一次性的活動，未來有機會要爭取巡迴不同里，為更多的民眾與長輩服務，為醫療資源較少的石門注入多元的醫療選擇，讓更多民眾受到照顧、健康受惠。