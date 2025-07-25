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北市斯文里2期整宅公辦都更招商成功 1期住戶還在凝聚共識

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市大同區斯文里二期整宅公辦都更案，目前已完成招商，此為模擬圖。圖／北市住都中心提供
北市大同區斯文里二期整宅公辦都更案，目前已完成招商，此為模擬圖。圖／北市住都中心提供

北市大同區斯文里整建住宅3期計畫，歷經前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲到現任蔣萬安，3期整宅已於柯任內完成，2期昨天完成招商評選，1期目前已有6成以上住戶有意公辦都更，北市住都中心將辦相關講座、說明會，凝聚住戶意願。

「台北市大同區大同段一小段391-2地號等7筆土地公辦都市更新案」的基地位在蘭州斯文里整宅地區中斯文里2期社區及其東側建物，基地面積4849平方公尺。

住都中心指出，現況私有產權252戶，住宅單元狹小，每戶僅8至12坪，公共空間長年滲水；隨著建物老舊、年久失修，今年初經歷祝融，住戶們急切盼透過都更重建家園。

住都中心2016年起配合政策設置駐地工作站，北市府2020年同意住都中心擔任斯文里2期整宅公辦都更案實施者。

住都中心表示，原定以自行興建方式辦理，因計畫調整，舉行2次選配，選配率皆達9成以上；後續因遇疫情、營建成本上漲，影響全案成本與財務可行性，歷經統包工程2次流標，影響公辦都更推動進度。

住都中心說，2023年10月啟動住戶溝通，徵詢住戶意見，改為公開徵求出資者方式續行。經14個月整合，達85%招商意願，並順利於今年3月公告招商；7月24日完成綜合評選，都美建設股份有限公司為最優申請人，預計簽約後與出資者向住戶說明優化方案，盡速收斂意見，續辦都更審議程序。

都美建設規畫以「延續紋理、融入日常」為設計理念，預計興建RC構造的地上13層、地下3層建築物；地面層規畫店鋪、街角綠意廣場，並承諾取得綠建築標章。住都中心說，預估全案更新後約可興建樓地板達9800坪以上，總銷售金額約90億元以上。

至於斯文里1期整宅的進度，住都中心說，收集第一階段公辦都更意願已達6成以上，後續將辦相關講座與說明會，凝聚住戶參與意願，達75%後，即協助住戶申請整宅7589專案計畫。

北市大同區斯文里二期現況。圖／北市住都中心提供
北市大同區斯文里二期現況。圖／北市住都中心提供

住戶 都更 北市 都市更新

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