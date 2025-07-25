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新北紀錄片獎15周年 侯友宜：帶本土作品走向世界

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市紀錄片獎15週年系列活動島嶼視線影展，今天由「造山者－世紀的賭注」開幕片替影展揭開序幕。記者葉德正／攝影
新北市紀錄片獎15週年系列活動島嶼視線影展，今天由「造山者－世紀的賭注」開幕片替影展揭開序幕。記者葉德正／攝影

新北市紀錄片獎15週年系列活動島嶼視線影展，今天由「造山者－世紀的賭注」開幕片替影展揭開序幕。新北市新聞局本次選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映，所有場次皆免費報名，部分場次將安排映後座談，提供觀眾與創作者交流對話的平台。新北市長侯友宜說，盼帶本土作品走向世界。

新北市新聞局指出，島嶼視線影展規畫「界線尋身-邊界與認同」、「萬物回聲-自然與未來」、「願行之地-夢想與實踐」、「語間共鳴-文化與連結」四大主題。今天新北市長侯友宜、「造山者」製片人蔣顯斌、及策展人陳志漢等多位紀錄片導演出席開幕，力挺新北市15年來深耕紀錄片的成果。

侯友宜表示，造山者是首部完整記錄台灣半導體產業發展的紀錄長片，回顧自1970年代以來台灣科技產業如何逐步累積實力、走向世界，更呼應本屆影展從島嶼出發、凝視世界的精神。

蔣顯斌說，造山者與團隊歷時五年拍攝製作本片，不只是尋找「造山者」的足跡與見證，更希望喚起大家接棒其精神，共同守護台灣，勇敢面對歷史，從中學習並找到歸屬感。

新聞局長李利貞指出，新北市紀錄片已支持逾百位創作者、完成超過140部作品，新北也成為台灣紀錄片創作的重要基地。本次影展選映29部國內外紀實作品，藉由乘載不同議題與多元觀點的紀實影像，與世界連結。

影展期間，可至板橋秀泰影城、府中15紀錄片放映院、國家視聽及電影文化中心與美麗新宏匯影城觀影，詳細放映場次及更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站，或臉書搜尋「感動，無所不在」。

新北市紀錄片獎15週年系列活動島嶼視線影展，選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映。記者葉德正／攝影
新北市紀錄片獎15週年系列活動島嶼視線影展，選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映。記者葉德正／攝影

紀錄片 侯友宜

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